Драгоценности на более чем 100 млрд тенге вернули в Казахстан, заявили в Генпрокуратуре

Украшения. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в Генпрокуратуре озвучили "разбивку" по возвращенным в Казахстан активам – шестая часть из 631 млрд тенге была возвращена в виде драгоценных камней и металлов, передает корреспондент NUR.KZ.

В надзорном органе напомнили об указе президента, по которому была создана Межведомственная комиссия по возвращению активов, вывезенных из Казахстана.

Позже стало известно, что комиссии удалось вернуть государству 631 млн тенге.

"Из них 421 млрд тенге был возмещен в порядке возмещения ущерба по уголовным делам, из которых 314 млрд тенге возмещены в денежном эквиваленте и 107 млрд тенге – в виде драгоценных камней и металлов.

Остальная сумма возмещается в порядке работы по демонополизации", - пояснил глава службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Артур Ластаев.

В ведомстве не пояснили, какие именно драгоценности были возвращены в страну - сообщается, что это станет известно после экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002664-dragotsennosti-na-bolee-chem-100-mlrd-tenge-vernuli-v-kazahstan-zayavili-v-genprokurature/