Генпрокурор заявил о возвращении Казахстану денег и имущества на сумму более 630 млрд тенге

Заседание генпрокуратуры. Фото: twitter.com/Asylov_GenPr

Генеральный прокурор Берик Асылов заявил, что комиссией по возврату активов возвращено государству денег и имущества на сумму более 630 млрд тенге. Об этом он сообщил в своем

" Комиссией по возврату активов возвращено государству денег и имущества на сумму более 630 млрд тенге.

По актам прокуроров в таможенной сфере бюджет пополнен на 57 млрд тенге, в собственность государства вернули 140 тыс. га земли на 5 млрд тенге", – сообщил генеральный прокурор.

Берик Асылов отметил, что в суды также предъявлены иски о возврате госимущества на 13,5 млрд тенге.

"Верховным судом удовлетворено 16 протестов. По ним ожидаем поступления в казну еще 23 млрд тенге. Работа продолжается", – добавил он.

Ранее в сентябре в генпрокуратуре сообщили, что государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1995444-genprokuror-zayavil-o-vozvraschenii-kazahstanu-deneg-i-imuschestva-na-summu-bolee-630-mlrd-tenge/