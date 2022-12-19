Изменен регламент работы парламента Казахстана

Заседание. Иллюстративное фото: primeminister.kz

Депутаты на совместном заседании палат приняли изменения и дополнения в регламент парламента Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ

Согласно документу, поправки, разработанные кабмином в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны, будут рассматриваться немедленно.

Председатель комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов рассказал, что именно изменится в работе парламента.

По его словам, в связи с внесением в Конституцию поправки о рассмотрении конституционных законов только на совместном заседании палат парламента предлагается данный порядок закрепить в регламенте парламента.

"Регламент предлагается дополнить новой главой 4-1, которая называется "Принятие конституционных законов". Проведение не менее двух чтений по проектам конституционных законов обязательно.

Проект конституционного закона поступает для регистрации в мажилис парламента. Копия законопроекта не более чем в двухдневный срок направляется для работы в сенат.

Для рассмотрения проекта конституционного закона в первом чтении председатель мажилиса созывает совместное заседание палат парламента, на котором проект обсуждается концептуально… При необходимости для подготовки проекта конституционного закона ко второму чтению может быть создана совместная комиссия палат парламента, состав которой утверждается на совместном заседании палат парламента при рассмотрении проекта в первом чтении", - отметил он.

При этом отмечается, что во втором чтении обсуждению подлежат только те замечания и предложения, которые были внесены депутатами и комитетами палат парламента в письменном виде в совместную комиссию.

По итогам голосования парламент большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов каждой из палат принимает конституционный закон или отклоняет его.

"Следующий блок поправок касается немедленного рассмотрения законопроектов правительства внесенных в парламент согласно части второй пункта 2 статьи 61 Конституции.

Речь идет о законопроектах, внесенных в порядке законодательной инициативы правительства в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны", - заявил мажилисмен.

По рассмотрению таких чрезвычайных проектов предлагается следующий порядок: законопроект регистрируется в мажилисе, далее председатель мажилиса созывает совместное заседание палат парламента не позднее следующего рабочего дня, за днем принятия в работу законопроекта. На совместном заседании с докладом выступает представитель правительства, после чего представляется слово депутатам для вопросов докладчику и выступлений в прениях.

В случае необходимости для рассмотрения законопроекта может быть образована совместная комиссия палат парламента, что даст возможность депутатам вносить свои предложения и замечания по законопроекту. По итогам рассмотрения проект закона принимается большинством голосов от общего числа депутатов каждой из палат парламента.

В случае, если голосованием не набрано установленное количество голосов, проект закона считается отклоненным.

Отдельной главой отражена также процедура заслушивания парламентом доклада премьер-министра.

В целях приведения в соответствие со статьей 53 Конституции РК в регламент парламент вносится новая глава 4-3 о порядке рассмотрения парламентом предложений президента по конституционным законам.

Кроме того, по всему тексту регламента парламента внесены поправки редакционного, уточняющего характера в целях приведения в соответствие с действующими законодательными актами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002041-izmenen-reglament-raboty-parlamenta-kazahstana/