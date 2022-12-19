"Мы не требуем невозможного": вице-премьер упрекнул казахстанских бизнесменов

Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

В субботу заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел совещание, на котором были рассмотрены результаты работы региональных комиссий по расследованию посреднических схем при реализации продуктов питания, сообщает сайт правительства РК.

По итогам анализа электронных счетов-фактур Комитет торговли выявил факты реализации куриных яиц с превышением установленной законодательством торговой надбавки в размере 15% на куриные яйца в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях.

В частности, оптовый реализатор ТОО "Курочка ряба" в октябре-ноябре приобрел более 25 млн штук яиц первой категории от двух птицефабрик, из которых 6 млн штук были реализованы с торговой надбавкой от 25 до 27%. Все материалы по выявленным фактам в регионах переданы акиматам для принятия соответствующих мер.

"Мы не требуем от бизнеса невозможного, понимаем, что нельзя работать себе в убыток. Но работать надо в рамках законодательства, не превышать установленную торговую надбавку на социально значимые продукты питания. Еще раз акцентирую внимание акиматов на необходимости пресекать практику нарушения торговой надбавки", — подчеркнул Серик Жумангарин.

На совещании обсудили процесс реализации новых подходов по финансированию сахарных заводов в рамках "оборотной схемы". На сегодня договоры займа заключили уже 10 регионов (плюс три с прошлой недели) на общую сумму 10,8 млрд тенге. Алматы, Астана, Шымкент, Жетысуская, Мангистауская, Актюбинская, Алматинская, Туркестанская, Улытауская области подтвердили готовность подписать аналогичные договоры до конца следующей недели.

Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай проинформировал о ходе работы по финансированию фермеров, производителей социально значимых продовольственных товаров и о выделении оборотных средств перерабатывающим предприятиям.

"Форвардное финансирование фермеров на весенне-полевые работы для последующей поставки овощей в стабфонды будет осуществляться на год вперед. В 2023 году средства для приобретения раннего урожая выделят до 10 января и до 1 февраля – для осеннего урожая 2023 года. В последующие годы – до 1 августа для раннего урожая и до 1 сентября осеннего урожая будущего года. Данный механизм уже утвержден", — рассказал Женис Осербай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001991-my-ne-trebuem-nevozmozhnogo-vitse-premer-upreknul-kazahstanskih-biznesmenov/