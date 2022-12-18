Офицеров запаса, не прошедших службу, планируют призвать на два года в Казахстане

Военнослужащие. Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

В следующем году в Казахстане хотят призвать на два года офицеров запаса, которые еще не проходили воинскую службу. В эту категорию попадают 345 человек. Проект постановления правительства был размещен на официальном портале "Открытых НПА".

"Призвать в установленном законодательством порядке в 2023 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", – говорится в тексте постановления.

При этом, в пояснительной записке к документу сообщается, что 345 офицеров запаса подлежат призыву в 2023 году в Казахстане, а именно:

Вооруженные Силы Республики Казахстан – 260 человек;

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – 60 человек;

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан – 16 человек;

Национальная гвардия Республики Казахстан – 9 человек.

Добавим, что проект постановления правительства будет находиться на публичном обсуждении до 27 декабря 2022 года.

Согласно статье 32 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", офицеры запаса в возрасте до 29 лет и офицеры запаса медицинской службы до 32 лет, годные к воинской службе, призываются в мирное время на основании постановления правительства Республики Казахстан для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава по заявкам уполномоченных органов.

Кроме того, в статье 13 данного закона сообщается, что военная подготовка граждан по программе офицеров запаса проводится на безвозмездной и возмездной основах, программе сержантов запаса – на возмездной основе в соответствии с разнарядкой Министерства обороны исходя из мобилизационной потребности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также необходимости накопления военно-обученного резерва.

Гражданам, окончившим полный курс военной подготовки по программам офицеров запаса и сержантов запаса, присваивается воинское звание "лейтенант запаса" или "младший сержант запаса" соответственно в порядке, определенном Правилами прохождения воинской службы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001947-ofitserov-zapasa-ne-proshedshih-sluzhbu-planiruyut-prizvat-na-dva-goda-v-kazahstane/