Еще по одному заместителю может появиться у акимов регионов

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

У акимов регионов появится по еще одному заместителю. Это будет сделано для обеспечения функциональности акиматов, сообщил во время заседания правительства вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, передает корреспондент NUR.KZ.

"В целях реализации поручения главы государства по обеспечению функциональности акиматов и усилению координации по наиболее важным для населения вопросам, предлагается увеличить количество заместителей акимов на еще одну единицу к действующим.

При этом инициатива будет осуществляться в рамках лимитов, установленных для финансирования деятельности местных исполнительных органов", — сообщил вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

Он также уточнил, что в настоящее время пересматриваются подходы к бюджетированию с акцентом на повышение самостоятельности центральных и местных органов.

"Местным уровням будут переданы дополнительные источники доходов с одновременной передачей расходных полномочий из центра. Это позволит обеспечить самостоятельность и самодостаточность регионов", — сообщил вице-министр национальной экономики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001494-esche-po-odnomu-zamestitelyu-mozhet-poyavitsya-u-akimov-regionov/