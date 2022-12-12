"Это проблема не одного Минэнерго": Акчулаков о критике Токаева

Радиатор. Иллюстративное фото: pxhere.com

Глава Минэнерго Болат Акчулаков в кулуарах кабмина ответил на критику президента, данную им в ходе расширенного заседания правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, сегодня в ходе расширенного заседания правительства Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу органов - причиной тому стали массовые проблемы в сфере ЖКХ сразу в нескольких городах Казахстана, в том числе Экибастузе.

Критика в частности затронула и Министерство энергетики РК.

"Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников. Недавний коллапс в Экибастузе окончательно показал, насколько запущена ситуация в этой отрасли", – сказал в понедельник Токаев.

На критику президента отреагировал глава Минэнерго Болат Акчулаков.

"Это проблема не одного министерства энергетики: сети сегодня относятся не к министерству энергетики. Мы отвечаем за генерирующие объекты, то есть станции. Соответственно, та ситуация, которая произошла с датчиками и так далее, то, что вы сегодня слышали в отчете первого вице-премьера (Романа Скляра - прим. ред.) - это та ситуация, когда все сработало, грубо говоря, когда все сошлось в одно время. Датчики, неправильные были команды, станции подали, теплосети были изношены, пошли порывы и так далее. Это целый комплекс, поэтому комиссия работала", – пояснил он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001188-eto-problema-ne-odnogo-minenergo-akchulakov-o-kritike-tokaeva/