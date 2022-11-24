Токаев подписал несколько законов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы", сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Данным законом определяется размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет: на 2023 год – 2,2 трлн тенге, на 2024 год – 2 трлн тенге, на 2025 год – 1,9 трлн тенге. Принятие законопроекта, как считали авторы, позволит обеспечить сбалансированность бюджета и Национального фонда. Законопроект был принят сенатом 10 ноября.

Законопроект разрабатывался с учетом новых требований Бюджетного кодекса.

"Объемы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничены новым бюджетным правилом. Они определены с учетом цены отсечения на нефть и по прогнозам не будут превышать объем поступающих в Нацфонд прямых налогов от организаций нефтяного сектора", - отмечал глава МНЭ.

По прогнозам министерства, установление верхнего предела на изъятия из Нацфонда и темпы роста расходов в среднесрочном периоде позволят повысить фискальную дисциплину и усилить сберегательную функцию Нацфонда.

Также Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере".

Данное соглашение определяет принципы и подходы осуществления в государствах-членах государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Союза в целях гармонизации законодательства государств-членов в указанной сфере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998831-tokaev-podpisal-neskolko-zakonov/