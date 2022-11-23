Депутат Фуат Сатыбаев принес присягу народу Казахстана

Фуат Сатыбаев. Фото: ppu.edu.kz

На пленарном заседании мажилиса депутат Фуат Сатыбаев принес присягу и поклялся верно служить народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - сказал он.

Фуат Сатыбаев вошел в комитет мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.

Как сообщается на официальном сайте партии "Ақ жол", Фуат Сайдахметович Сатыбаев является руководителем Павлодарского областного филиала ДПК "Ақ жол".

С 1988 по 1993 год работал хирургом сначала в Талдыкорганской областной больнице, позже - в Урджарской районной больнице, еще позже - в поликлинике в Семипалатинске. Является почетным работником здравоохранения.

С 1993 по 1994 год являлся директор ТОО "Профсервис" в Алматы.

С 1994 по 1998 год - директор Страховой компании профсоюзов "Мейірім".

1998 - 2003 годы - заместитель генерального директора АО "Акмолатурист".

С 2003 года являлся генеральным директором АО "Санаторий Мойылды".

МИА "Казинформ" уточняет, что в январе 2021 года Сатыбаев был избран депутатом Павлодарского областного маслихата VII созыва от партии "Ақ жол", а в начале ноября 2022 года ЦИК зарегистрировал его депутатом мажилиса парламента РК - ему был передан вакантный мандат парламентария.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998561-deputat-fuat-satybaev-prines-prisyagu-narodu-kazahstana/