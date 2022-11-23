На критику о проведении кинофестиваля за 450 млн тенге ответили в Минкультуры

Нуркиса Дауешов. Фото: gov.kz

В Министерстве культуры и спорта Казахстана ответили на критику о проведении кинофестиваля "Евразия" за 450 миллионов тенге. Комментарий ведомства появился на официальном сайте Минкультуры.

На проведение в Казахстане кинофестиваля за полмиллиарда тенге обратил внимание журналист Михаил Казачков, соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

"В министерстве даже не стали объявлять конкурс, а просто выбрали поставщика и заключили с ним контракт без проведения госзакупок. А подписал соглашение вице-министр, курирующий спорт. Вот так возьмем теперь и выбросим на ветер миллион долларов. А деньги на лечение детей будем собирать мы с вами", - написал журналист.

Позже он уточнил, что летом Минкультуры все же провело конкурс на организацию мероприятия, однако "выставило нереальные условия, и все шесть потенциальных поставщиков не прошли по квалификационным требованиям".

"А в ноябре за пару дней лот на миллион долларов ушел подрядчику без проведения тендера", - заключил Казачков.

В итоге, по его данным, организацию фестиваля за миллион долларов выиграла российская компания, зарегистрированная в Москве.

Опубликованную журналистом информацию прокомментировал вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов.

"Кинофестиваль "Евразия" в Казахстане проводится с 2005 года и имеет аккредитацию Federation Internationale des Associations de Producteurs de Films. Это один из крупнейших кинофестивалей на территории стран СНГ и Центральной Азии.

В этом году с мая по сентябрь через портал государственных закупок проводился открытый конкурс на организацию и проведение Международного кинофестиваля "Евразия". Вся процедура проводилась в соответствии с правилами осуществления государственных закупок.

На сегодня заключен договор с компанией, которая имеет аккредитацию FIAPF на проведение кинофестиваля", – заявил вице-министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998537-na-kritiku-kinofestivalya-za-450-mln-tenge-otvetili-v-minkultury/