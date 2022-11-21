Токаеву доложили о ситуации в компании "АрселорМиттал Темиртау"

Касым-Жомарт Токаев и Женис Касымбек. Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека. Аким области доложил главе государства о ситуации в компании "АрселорМиттал Темиртау", передает официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Карагандинской области за 10 месяцев текущего года. Президенту было доложено о положительной динамике роста в промышленности, сельском хозяйстве и привлечении инвестиций.

Как сообщил Женис Касымбек, объем производства промышленной продукции составил 3,1 трлн тенге (рост на 1,5%). В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 6,3%. В экономику региона привлечено 522,2 млрд тенге инвестиций (рост на 8,5%), значительная часть которых (92%) приходится на частные инвестиции. За январь – октябрь 2022 года введено 414,4 тыс. квадратных метров жилья. Это на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава государства был проинформирован о развитии автомобильных дорог Карагандинской области, обеспечении населения водоснабжением. Женис Касымбек также доложил о ситуации в компании "АрселорМиттал Темиртау".

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию экономики региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998290-tokaevu-dolozhili-o-situatsii-v-kompanii-arselormittal-temirtau/