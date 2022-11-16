Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане

Нурлан Ауесбаев. Фото : facebook.com/Нурлан Ауесбаев

Кандидат в президенты РК Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в конференц-зале отеля «Жумбактас» в Астане, ответив на их вопросы. Об этом кандидат сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня встретился с избирателями в конференц-зале отеля «Жумбактас», ответил на вопросы. В ходе мероприятия рассказал собравшимся об основных положениях своей предвыборной программы", - сообщил кандидат.

Он отметил, что первоочередная задача, стоящая сегодня перед страной – это реформа политической системы. Казахстан должен перейти к парламентско-президентской форме управления. То есть полномочия президента должны быть существенно пересмотрены.

Ранее Ауесбаев встречался с жителями Жанаозена. Он рассказал им о своей предвыборной программе и высказал мнение по поводу того, как должны формироваться маслихаты.

Кандидат считает, что депутатов маслихатов следует избирать не по партийным спискам, а исключительно из числа самовыдвиженцев.

По его мнению, это повысит ответственность народных избранников перед электоратом, который за них проголосовал.

"Только тогда мы сможем выстроить реальную систему народного контроля!" - заключил кандидат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997668-nurlan-auesbaev-vstretilsya-s-izbiratelyami-v-astane/