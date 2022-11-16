Мейрам Кажыкен: Рост цен происходит из-за того, что у нас нет производства

Мейрам Кажыкен на встрече с избирателями. Фото: facebook.com/meiram.kazhyken2022

Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен встретился со студентами Жамбылского политехнического колледжа. Об этом сообщается на .

Встреча прошла в формате диалога. Студенты интересовались мнением кандидата о современной ситуации в стране и мире. Так, один из учащихся спросил, как Кажыкен относится к союзу пяти тюркских государств – Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

"Я поддерживаю этот союз. В мире сейчас проживает порядка 200 миллионов тюрков. Недавно в Самарканде прошел саммит Организации тюркских государств. Участники поднимали этот вопрос. Хочу подчеркнуть, что я за союз тюркских народов, а не за объединение в одно государство.

Объединившись, мы сможем защитить свою независимость. Мы все знаем, что сейчас происходит в Украине. Президент Турции сказал, что при возникновении внешних угроз, его страна окажет поддержку Казахстану", - сказал он.

Отвечая на вопрос об обороноспособности нашей республики, Кажыкен отметил, что сейчас то время, когда необходимо начать активное производство своего вооружения.

"Нам нужно быть сильными, нужно разработать новую военную доктрину с учетом реалий, производить свою технику, например, военные дроны. Для этого есть все возможности. Раньше мы закупали технику в России. Но нам необходимы новые технологии, современное вооружение. Это важный вопрос национальной безопасности. Если будем сильными – нас будут уважать. Так ведь?" - подчеркнул кандидат.

Вместе с тем, молодому поколению было интересно развитие IT-сферы, поскольку она стирает границы между государствами и дает большие возможности.

Мейрам Кажыкен выразил согласие со студентами. Он уточнил, что несмотря на отсутствие в его программе этого пункта, он всецело будет поддерживать эту отрасль экономики. IT-технологии повышают качество жизни каждого человека.

"Как я уже говорил на дебатах, без цифровых технологий невозможно развитие экономики. И этому направлению необходимо финансирование. Им должен заниматься частный бизнес, а государство должно способствовать развитию цифровизации, увеличению проектов", - добавил он.

Свое беспокойство студенты выразили по поводу роста цен и инфляции. Это ведет к такой большой проблеме, как безработица.

По словам Мейрама Кажыкен, причинами этому являются незначительное собственное производство продовольственных товаров и импорт.

"Рост цен происходит из-за того, что у нас нет производства. К примеру, раньше в южных областях в большом количестве выращивали сахарную свеклу. Но затем производство снизилось. Недобросовестные продавцы и оптовики прячут сахар на складах, создавая дефицит и ажиотаж.

И народ уже готов покупать 1 килограмм сахара на за прежние 300 тенге, а за 500-1000 тенге. Все мы покупаем одежду, еду. 70 процентов из этого импортируется за доллары. Вот и рост цен. Нам нужно поднимать свое производство товаров и услуг, поставить заслон импорту, помочь нашим товаропроизводителям, создать условия для них. Тогда цены придут в порядок.

В северные регионы привозят мясные и молочные продукты из России, хотя мы сами можем все это делать, скот есть и поставить на рынок – колбасу, творог, сметану. При этом наша продукция не может выйти на рынок соседней страны. Потому что мы в составе ЕАЭС", – сказал он.

Конечно же, кандидат не обошел стороной тему молодежной политики. Кажыкен подчеркнул важность предоставления молодому поколению всех возможностей для саморазвития во всех сферах жизнедеятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997656-meyram-kazhyken-rost-tsen-proishodit-iz-za-togo-chto-u-nas-net-proizvodstva/