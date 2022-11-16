Мейрам Кажыкен. Фото: facebook.com/meiram.kazhyken2022

Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен посетил таразский молочный завод «Кокжиек-2030». Об этом сообщается на .

Основные проблемы, волнующие жителей Тараза и близлежащих населенных пунктов, – это загрязнение окружающей среды, рост цен, социальные выплаты, переработка сельскохозяйственной продукции.

Директор предприятия пожаловался на несправедливость по отношению к малому и среднему бизнесу.

"Крупные предприятия получают скидки, платят за электроэнергию по сниженным тарифам, в то время как мы платим больше. Цены растут, инфляция, зарплаты платить нужно, за воду, газ, свет! Но нам говорят сдерживать цены на продукцию. А им (руководству крупного бизнеса) почему не говорят это? Вред от промышленных предприятий – жгут уголь, мы всем этим дышим", - возмутился он.

К сожалению, эти проблемы, отметил кандидат, существуют во всех регионах. Такая ситуация сложилась за прошлые десятилетия. Сейчас необходимы кардинальные изменения. И очень важно разобраться с олигархией, которая сконцентрировала в своих руках большое количество компаний, но не исполняет свои социальные обязательства.

"Крупные компании нарушают экологическое законодательство, свои обязательства по договорам. Им проще заплатить штрафы, чем ремонтировать или модернизировать технику на заводах. Современные очистные сооружения для промышленных предприятий стоят дорого, поэтому их не устанавливают.

Отсюда и загрязнение воздуха, почвы, различные заболевания у людей. Я считаю, что нужно увеличить сумму штрафов, ужесточить законодательство, обязать и проконтролировать исполнение всех пунктов договоров. Пришло время спросить с них: "Друзья, а что вы сделали? Поликлиники у вас нет, общежития закрыли", - ответил Кажыкен.

Вместе с тем, добавил он, руководители крупного бизнеса во время экономических кризисов не раз обращались за помощью к государству, в том числе просили снизить тарифы на разного рода услуги. Но в результате страдал малый и средний бизнес.

"Когда у них упали доходы, тогда Машкевич и другие бизнесмены пришли в правительство с жалобой на то, что все дорожает. Говорили "дайте дешевую энергию, низкие тарифы". Снизили. Но в экономике, если одним снижать тарифы, то другим будут повышать. Кто будет платить? Конечно, вы – МСБ. Им на 2 тиын дешевле, вам на 2 тиын дороже", - отметил кандидат.

Он сообщил, что знает, как решить проблему МСБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997655-meyram-kazhyken-posetil-tarazskiy-molochnyy-zavod/