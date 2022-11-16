Жигули Дайрабаев: Нужно поддержать сельскую молодежь

Жигули Дайрабаев на встрече в ЗКО. Фото: пресс-служба НДПП «Ауыл»

Кандидат в президенты Республики Казахстан Жигули Дайрабаев провел встречу в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана. В мероприятии приняли участие руководители и профессорско-преподавательский состав университета, студенты, активисты вуза. В ходе встречи было обсуждено трудоустройство выпускников. Об этом сообщает пресс-служба НДПП «Ауыл».

"Не секрет, что есть разница в уровне жизни сельской местности и города. Молодые люди, четко осознавая это, сразу после завершения обучения пытаются устроиться на работу и обосноваться в городе. Но, как мы уже говорили, развитие аулов становится одним из главных направлений государства. Поэтому необходимо внести изменения в программу "С дипломом в село", – отметил Жигули Дайрабаев.

Жигули Дайрабаев. Фото: пресс-служба НДПП «Ауыл»

Кандидат считает, что молодые люди должны возвращаться в сельские местности и вносить свой вклад в развитие малой родины. Для этого должны быть созданы все условия. Это - единственный способ восполнить дефицит квалифицированных специалистов в сельских населенных пунктах. Нужно расширить сферу деятельности программы "С дипломом в село" и продолжить работу на новом уровне.

"Почему выпускники сельхозвузов страны не едут работать по специальности? Во-первых, из-за низкой заработной платы в сельском хозяйстве. Во-вторых, из-за сложных бытовых условий проживания на селе - во многих селах нет элементарной холодной воды, нет интернета, очень плохие дороги. В-третьих, из-за отсутствия условий для развития детей. Поэтому нужно совместно решать проблемы села и сельского хозяйства, как предлагает партия "Ауыл", - считает Жигули Дайрабаев.

Кандидат посетил предприятие "Жайык Ет" и встретился с трудовым коллективом. На сегодняшний день современный мясоперерабатывающий комплекс выпускает 8 тыс. тонн продукции. Предприятие намерено увеличить объемы производства. Однако, по словам руководства завода, возникают трудности с получением кредитов.

Жигули Дайрабаев на встрече с избирателями. Фото: пресс-служба НДПП «Ауыл»

При этом Жигули Дайрабаев отметил, что ранее уже предложил создать специальный агробанк, который будет предоставлять беспроцентные кредиты для желающих создать агробизнес и укрепить аграрную отрасль.

"Беспроцентный кредит должен предоставляться крестьянам и фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям на открытие сельскохозяйственных производственных кооперативов и расширение частного бизнеса.

Данный актуальный вопрос прописан и в моей предвыборной программе. Если мы намерены развивать сельскохозяйственную отрасль, мы должны поддержать наших граждан, которые трудятся в этом направлении", – сказал Жигули Дайрабаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997634-zhiguli-dayrabaev-nuzhno-podderzhat-selskuyu-molodezh/