Жигули Дайрабаев: Не решив проблемы села, невозможно двигаться дальше

Жигули Дайрабаев. Фото: пресс-служба НДПП «Ауыл»

Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев встретился с врачами аула Сарайшык Атырауской области и обсудил качество медицинского обслуживания в населенном пункте, сообщает пресс-служба НДПП «Ауыл».

Сегодня обеспечение медицинским страхованием – одна из острых проблем сельской инфраструктуры. Жители аулов не имеют накоплений в Фонде медицинского страхования из-за отсутствия постоянного места работы. Поэтому государственная медицинская помощь для жителей сельских районов – что-то недостижимое.

"Сегодня без медицинской страховки помощь вам никто не окажет. Чтобы восполнить этот недостаток, сельских жителей необходимо обеспечить постоянной работой. Это нереально в современных условиях. Есть другой путь. Это кооперация личных подсобных хозяйств. А в одном ЛПХ трудятся, как минимум, два человека, муж с женой, то есть, те же сельские самозанятые.

Когда они сдают произведенную сельхозпродукцию в кооператив, то кооператив обязан удержать налог. Часть этого налога может быть направлена на формирование бюджета четвертого уровня, то есть, бюджета акимата этого же села, а часть можно было бы зачислять на накопительные счета сельчан в пенсионном фонде, Фонде социального страхования и Фонде медицинского страхования.

Это поможет обеспечить медицинскими услугами граждан, занятых в домашних хозяйствах. Если чиновники не хотят заниматься созданием постоянных рабочих мест на селе, или не хотят стимулировать сельскую кооперацию, то тогда следует вообще отменить требования к медицинскому страхованию сельских жителей. Все медицинские услуги сельчанам должны оказываться бесплатно, за счет государства", - заявил кандидат.

Встреча с учителями. Фото: пресс-служба НДПП «Ауыл»

Затем Жигули Дайрабаев встретился с учителями, рассказал о принципах степной демократии, обсудил с ними вопросы взращивания совестливого и воспитанного поколения. Вместе с тем, кандидат особо отметил важность изменения подходов в образовании.

"Воспитание начинается с колыбели. А ее Родина - аул. Казахи говорят: "Кішіге – ізет, үлкенге – құрмет". Лучшие человеческие качества транслируются из уст старшего поколения. Именно отсюда начинается культура. На самом деле, сельские школы формируют высокую культуру. Поэтому способы преподавания, воспитательная работа учителей очень важны", – сообщил Жигули Дайрабаев.

После встречи с избирателями образовательной сферы кандидат направился в строящуюся неподалеку от Атырау теплицу, что находится в Махамбетском районе. Комплекс занимает 5,6 гектара и строится в соответствии с современными технологиями.

По плану теплица будет сдана в эксплуатацию весной 2023 года, и будет обеспечивать жителей города помидорами. В теплице предусмотрена система капельного орошения. Кандидат считает, что региону необходимы такие теплицы, так как на западе очень активное солнце и редкие осадки.

Правительство должно оказывать предприятиям всяческую поддержку в виде строительства дорог, обеспечения коммуникациями в виде воды и электроэнергии. Узнав, что для строительства объекта общей стоимостью 8 млрд тенге часть суммы бизнесу пришлось взять кредит в банке, кандидат высказал недовольство.

Теплица. Фото: пресс-служба НДПП «Ауыл»

"Когда есть холдинг "Байтерек", Аграрная кредитная корпорация и другие квазигосударственные финансовые институты, почему хозяйству пришлось обратиться в банк? Это яркий показатель того, что в нашей стране не выстроена эффективная аграрная политика. Для того, чтобы реализовать свои проекты, хозяйства вынуждены искать баснословные суммы и мириться с этим", – сказал Дайрабаев.

Кандидат посетил современную козью ферму в поселке Сарайшык Махамбетского района. Она уже многие годы обеспечивает население козьим молоком. Основатель фермы, кавалер ордена "Еңбек Ері" - Розыметов Владимир Федорович. Он выкупил находящееся в упадке хозяйство 10-15 лет назад, переоборудовал его и превратил его в крупный комплекс.

"Это - результат работы настоящего человека труда. Награждение его государством - это высокая оценка работы тружеников. Если государство будет поощрять подобных деятелей и уважать упорный труд, то стремление граждан к сельскому хозяйству и агробизнесу существенно вырастет", - информировал кандидат.

Козья ферма. Фото: пресс-служба НДПП «Ауыл»

Козья ферма смогла добиться высокой производительности благодаря современным технологиям. Вместе с тем, в регионе скудная кормовая база. В реке Урал уже не так много воды, ведь она мелеет с каждым годом. Воды не хватает.

"Не решив проблему полностью, изменений не будет. К сожалению, в Казахстане не осталось специалистов по воде. Специалисты в ответственных ведомствах не имеют опыта работы с водными ресурсами.

Поэтому они не знают тонкостей работы в этой сфере. Из-за этого в рамках переговоров по трансграничным водам им не хватает решительности. Этот пробел необходимо восполнить. Кроме Урала, в Атырауской области огромное количество подземных вод.

Это подтверждают геологические исследования. Нужно взять на контроль их правильное использование", – акцентировал внимание Жигули Дайрабаев.

Жители области выслушали идеи и инициативы кандидата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997633-zhiguli-dayrabaev-ne-reshiv-problemy-sela-nevozmozhno-dvigatsya-dalshe/