Асхат Аймагамбетов о качестве среднего образования: Ситуация лучше, чем принято думать
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Глава Министерства просвещения РК Асхат Аймагамбетов в интервью NUR.KZ в рамках проекта "Завтрак с министром" ответил на вопрос о качестве среднего образования в Казахстане.
По словам министра, существуют разные подходы к формированию рейтингов и проведению исследований. Обычно в них используют два основных направления показателей: статистические и опросные.
"Так вот, когда мы изучаем статистические показатели по Казахстану, они показывают хорошую динамику. Когда мы смотрим опросные, то есть, что думают граждане о своей системе образования, то эта оценка намного хуже, чем данные статистики.
Интересно, что во многих постсоветских странах, когда мы видим их опросные данные, то есть что граждане этих стран думают о своей системе, так вот, в тех странах восприятие своей системы образования намного позитивнее, чем в реальности показывают статистические данные. На самом деле у нас ситуация в образовании намного лучше, чем принято думать", - отметил министр.
При уточняющем вопросе о том, какую бы оценку от поставил среднему образованию в стране, Аймагамбетов решил воздержаться от ответа.
"Понимаю, что зачастую гораздо легче воспринимать реальность через упрощение, но это не всегда правильно. Сейчас многие привыкли говорить лозунгами, навешивать ярлыки и давать оценки. Но я не сторонник такого подхода. Поэтому воздержусь", - сказал глава Минпросвещения.
Он также подчеркнул, что есть системные вопросы и проблемы, над которыми работает министерство.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997443-ashat-aymagambetov-o-kachestve-srednego-obrazovaniya-situatsiya-luchshe-chem-prinyato-dumat/