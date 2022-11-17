"Завтрак с министром": Асхат Аймагамбетов о качестве образования, НИШ, школьных туалетах и безопасности

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ

Асхат Аймагамбетов был гостем проекта NUR.KZ "Завтрак с министром" еще до разделения МОН РК. Сейчас, в качестве уже министра просвещения Казахстана, он подробно рассказал о том, что делается для улучшения среднего и дошкольного образования, о необходимости в репетиторах, разнице в финансировании между НИШ и обычными школами, состоянии школьных туалетов, вопросах безопасности и важных новшествах в системе.

- Как сильно вас разгрузило разделение МОН и что изменилось с тех пор?

- Больше времени и внимания уделяется вопросам среднего, дошкольного, дополнительного, технического и профессионального образования. То есть высвобожденное время теперь целиком тратится на эти направления. Разделение министерства позволило вплотную и более детально заняться реализацией инициатив в образовании на уровне регионов, детсадов, школ, колледжей и организаций дополнительного образования. Напрямую работаем с директорами и педагогами.

- В связи с тем, что стало больше внимания уделяться среднему образованию, его качество станет выше? И когда этого ждать?

- Мы, в основном, работаем над вопросами непосредственно самого содержания образования: стандарты по каждому уровню образования, учебные программы и планы, учебники, внешнее и внутреннее оценивание. В целом методология выстраивания содержания образования на всех уровнях, начиная с дошколы. Прямо сейчас министерство завершает работу по утверждению профессионального стандарта "Педагог". Этому предшествовала комплексная работа: обзор отечественной и зарубежной литературы, изучение международного опыта, разработка рамки компетенций, разработка самого стандарта, валидация и разъяснительная работа. Такой подход мы используем сейчас в обновлении учебных программ как на уровне дошкольного образования, так и на уровне среднего образования.

Сразу отмечу, это никак не означает, что ранее работа проводилась поверхностно. Сейчас в связи с разделением Министерства образования и науки появилась возможность детально обсуждать, рефлексировать и дорабатывать программы и мероприятия Министерства просвещения даже на уровне директоров школ. Появилось больше времени на те же самые посещения детсадов, школ и колледжей.

Еще необходимо понимать, что качество образования – это не только сама система образования. Это более многогранное понятие, где учитываются еще и социально-экономические факторы.

Мы запустили, пожалуй, самую глубокую реформу по уровню дошкольного образования за годы независимости. Этому предшествовала большая подготовительная и исследовательская работа. Принят новый и совершенно другой стандарт, учебные программы и планы. Это будет иметь большое влияние на то, какого гражданина мы воспитываем, какие ценности формируем.

Мы запустили очень серьезную и масштабную реформу в колледжах. Предоставили академическую свободу, обновили классификатор, стандарт, обновили большое количество образовательных программ, ввели реестр, сократили сроки обучения без дублирования, ориентируясь на требованиях рынка и работодателей.

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ

- В отчете PISA отмечается, что результаты Казахстана в сфере образования ниже ожидаемых, если учесть уровень его финансирования. В чем, по-вашему, причина этого?

- Спасибо за вопрос именно в таком ракурсе. Рад, что дискурс меняется. PISA - это исследование и результаты, используются для принятия решений, иногда комплекса мер. При этом есть свои особенности. Например, при интерпретации результатов PISA нужно отметить его отличие от других исследований. PISA ставит учащегося в незнакомый контекст, определенную жизненную ситуацию, откуда ученик должен самостоятельно найти выход или решить конкретную проблему, умело используя свои знания и жизненный опыт. Для решения задачи недостаточно просто знать формулу или факт, нужны навыки высокого порядка: уметь рассматривать вопрос с разных точек зрения, сопоставлять, анализировать, оценивать. Наши учащиеся хорошо справляются в основном с "книжными" заданиями, которые даны в понятной ситуации, в котором представлена необходимая информация для решения задачи, есть четкие инструкции. Но эти задания относятся к первому уровню и, соответственно, в шкале занимают низкие позиции. Мы должны развивать в детях вышеназванные компетенции высокого порядка, и тогда они смогут самостоятельно мыслить и решить любую жизненную задачу.

Те же самые лидеры PISA начинали реформы по обновлению содержания начиная с 1980-х годов, а то и ранее. Эстония, ставшая лучшей страной в Европе по итогам PISA 2018, начала реформировать и рефлексировать над содержанием образования c конца 1980 годов. Активные преобразования начались в начале 2000 годов, и, как результат, сегодня Эстония пожинает результат своей работы.

Наша задача - обеспечить равное и справедливое образование, где учащиеся, независимо от их места проживания - город это или село, - социально-экономического статуса семьи, могут получить качественное образование. И мы в этом направлении сейчас работаем.

- Как вы сами оцениваете качество среднего образования в Казахстане?

- Есть разные подходы к формированию рейтингов и проведению исследований. Обычно в них используют 2 основных направления показателей: статистические и опросные. Так вот, когда мы изучаем статистические показатели по Казахстану, они показывают хорошую динамику. Когда мы смотрим опросные, то есть, что думают граждане о своей системе образования, то эта оценка намного хуже, чем данные статистики.

Интересно, что во многих постсоветских странах, когда мы видим их опросные данные, то есть что граждане этих стран думают о своей системе, так вот в тех странах восприятие своей системы образования намного позитивнее, чем в реальности показывают статистические данные. На самом деле у нас ситуация в образовании намного лучше, чем принято думать. Но, конечно, есть системные вопросы и проблемы, над чем мы и работаем.

- Какая самая главная проблема по-вашему?

- В образовании важен комплексный и системный подход. Единого рецепта или сценария не существует. Взять какую-то формулу, практику, переложить и получить искомый результат - в образовании это так не работает. Это очень сложная социальная система, на качество которой влияет очень многое. Конечно, кто-то может сказать: "А давайте возьмем систему Южной Кореи или Финляндии и внедрим у нас, как трафарет. И все будет хорошо". Такое вот упрощенное понимание образования. Или кто-то другой скажет: "А давайте вернем все, как было при СССР". Но при этом важно понимать, что та система была хорошей для того времени, общества, экономического уклада, но сегодня, когда появляются новые технологии, очень стремительно меняются профессии, меняются социальные институты, она уже не отвечает запросам.

Надо учитывать и контекстные факторы. К примеру, в Казахстане это билингвальное в основном население, разный уровень развития наших регионов в социально-экономическом плане, конфессиональное и этническое разнообразие, большая территория и т.д. Все это должно учитываться. Понятно, что квалификации педагогов, учебные программы, учебники, методика и инфраструктура играют решающую роль. Но на качество образования также влияют социально-экономические факторы. Международные исследования PISA, TIMSS показывают влияние на академические результаты участников исследований таких факторов, как участие родителей в учебном процессе, наличие дома книг, обеспечение горячим питанием, буллинг и безопасная среда. Ценностные установки и отношения как детей, так и педагогов тоже очень сильно влияют на качество образования. Мы признаем, что проблемы есть и над этим работаем.

- И все-таки, какую бы оценку поставили?

- Понимаю, что зачастую гораздо легче воспринимать реальность через упрощение, но это не всегда правильно. Сейчас многие привыкли говорить лозунгами, навешивать ярлыки и давать оценки. Но я не сторонник такого подхода. Поэтому воздержусь.

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ

- Сегодня репетиторы стали жизненной необходимостью для школьников, причем уже с начальных классов. Я сама родитель, и мне сложно представить, чтобы у ребенка не было репетитора. Что это, по-вашему, значит - дети просто иначе не тянут школьную программу?

- Вы репетитора берете для чего?

- Чтобы подтянуть знания, мне кажется, что ребенок не всегда усваивает программу.

- Вы, наверное, заметили, что у нас в стране сегодня очень многие ходят на разные курсы, я имею в виду взрослых. Появилось много наставников, коучей, которые проводят какие-то сессии, семинары, тренинги. Откройте Instagram тот же - курсы и курсы. Раньше такого не было. Люди просто хотят развиваться, потому что видят, что технологии, общество очень быстро меняются, и возникает такая потребность в постоянном обучении. Это раз.

Второе. Есть общепризнанные лидеры по тем же сопоставительным исследованиям PISA: Гонконг, Япония, Южная Корея, Сингапур, где репетиторство или дополнительные курсы развиты намного больше, чем в Казахстане. Там родители просто не мыслят образование ребенка без этого. Это не говорит о том, что в этих странах плохая система образования, они лидеры. То же самое можно сказать и о нас. Это дополнительные возможности получать знания. Кто-то хочет, чтобы их дети поступили в специализированные школы, НИШ, БИЛы, обучались в лучших вузах мира. Это общий тренд в мире. Дети ходят на курсы - языковые, робототехнику, шахматы, математику и так далее. Конкуренция растет.

Например, если обратиться к фактам. Международное исследование TIMSS показало, что больше половины учащихся 8-х классов во всех странах отметили, что обращались к репетиторам по математике. 40% из этих школьников посещают репетиторов, чтобы нагнать одноклассников, почти 60% учащихся хотят улучшить успеваемость и стать еще лучше. Исследования показывают, что в то время, как в мире учащиеся, демонстрирующие низкие показатели по TIMSS, больше пользуются услугами репетиторов, в Казахстане же большинство учащихся обращается к репетиторам, чтобы получить дополнительное образование вне школьной программы. Например, ученики интересуются математикой, кто-то хочет выигрывать олимпиады, кому-то интересна наука, многие готовятся к ЕНТ, НИШ, БИЛ, международным экзаменам как IELTS и другое.

- Вы заговорили о НИШ, хотелось бы задать вопрос: буквально летом депутаты поднимали вопрос, что разница между финансированием НИШ и обычных школ достигает 6 раз. Когда все-таки каждая казахстанская школа сравняется с интеллектуальными школами по уровню финансирования, квалификации учителей, менеджмента?

- Мне нравится, как вы ставите вопрос, потому что некоторые ставят его по-другому: говорят, а давайте те деньги, которые выделяются на специализированные школы, урежем, и снизим до общеобразовательных школ. Но вопрос не в том, чтобы их урезать, а в том, чтобы поднять уровень финансирования всех других школ до этого уровня. Здесь и вопрос развития инфраструктуры, и повышения зарплат учителей и другое. За последние годы финансирование общего среднего образования, благодаря очень большой поддержке главы государства, в стране увеличилось в разы. Вопрос не в том, чтобы снизить финансирование НИШ до уровня обычных школ, а наоборот, в том, чтобы повысить финансирование и качество работы остальных 7800 школ до уровня НИШ и БИЛ.

- Когда это примерно случится?

- Мы к этому идем. Потому что сейчас, если судить даже по уровню зарплаты, такой большой разницы, как была раньше между учителями, которые работают в НИШ и учителями обычных школ, уже нет. Она не такая большая - это точно. То же самое мы сможем в ближайшее время сказать и об оборудовании, и о материально-техническом обеспечении. Потому что финансирование увеличивается во много раз. Еще раз скажу, все это благодаря воле и личной вовлеченности президента страны. Сейчас запускается беспрецедентный проект "Комфортная школа", значит, новые общеобразовательные школы на более чем 840 тыс. учеников и по уровню оснащенности будут практически такими же, как НИШ.

- Есть мнение, что если НИШ должны существовать, то только на частные деньги. Иначе нарушается принцип социальной справедливости. Что вы об этом думаете?

- Ломать - не строить, закрывать успешные проекты нецелесообразно. НИШ имеют важное значение для нашей системы образования. Послушайте, ведь там не обучаются граждане других стран. В этих школах очень серьезная система отбора, в них обучаются дети и из категории получателей АСП, из отдаленных населенных пунктов. Все они наши граждане, которые получили возможность обучения в НИШ, и в будущем будут работать на благо нашей страны. Даже если они поедут и будут работать в Google или Microsoft, кто сказал, что это плохо? Посмотрите на Индию, представители которой работают в самых крупных корпорациях мира. Ничего страшного в том, что наши ребята получают знания в мировых вузах, нет. Большинство возвращается, кто-то получает возможность работать в крупных транснациональных компаниях. Я думаю, что мы должны эти школы и тот же университет сохранить и поддерживать. Это школы, где мы будем проводить все пилоты, проводить апробации, внедрять новые программы и потом распространять на всю систему.

- По указанию президента, все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ. Каким будет алгоритм?

- Законопроект уже в парламенте, если депутаты поддержат, то, думаю, что в скором времени уже появятся соответствующие нормы. На самом деле, это отличное решение для системы образования, возможность решать инфраструктурные проблемы. Как только закон будет принят, мы сразу утвердим правила расходования средств. Сейчас мы подготовили предварительный перечень школ, которые будут строиться по этой программе. Это беспрецедентный проект.

- В послании президент отметил, что каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Для этого запустили новый национальный проект "Комфортная школа". Однако о какой комфортной школе может идти речь, когда во многих школах страны нет туалетов, отвечающих нормам? Знаете ли об этой проблеме?

- В стране сегодня насчитывается около 7 700 школ, и практически все школы находятся в ведении акиматов областей, управлений образования. Со своей стороны, Министерство держит на контроле эти вопросы, поднимаем на всех уровнях. Буквально пару лет назад в стране более 2700 школ не имели теплых туалетов. Сейчас их количество сократилось до минимума, не более 30, по данным региональных департаментов. Вопрос в скором времени будет решен 100%.

Еще весной мы запустили проект "Балаға лайық", который затрагивает проблемы, связанные со школьными столовыми и санузлами. Поступило огромное количество обращений, фотографий, в том числе от учащихся. Мы гарантируем анонимность и не принимаем никаких дисциплинарных мер в отношении руководства школ, чтобы потом не было давления. Наша задача - выявить нарушение, сделать так, чтобы недостатки были исправлены и дать обратную связь людям. Проект продолжается. С сентября мы выявили большое количество таких фактов, и эта работа будет идти перманентно.

Бывает, что присылают фотографии уличного туалета какой-либо школы, жалуясь на отсутствие внутреннего санузла. Отправляем комиссию, и оказывается, внутренние туалеты есть, и они в достаточном количестве. Или сообщают о том, что нет, к примеру, внутренних перегородок, тут же через полчаса выезжает комиссия, и видит, что в этой школе нет такого туалета. Очень много фейков, но и немало фактов, которые действительно подтверждаются.

- Поговорим о безопасности. Казахстанские школы полностью оснащены видеонаблюдением, но далеко не все камеры подключены к оперативным центрам ОВД. Об этом не так давно заявлял глава МВД.

- Надо понимать следующее - не все камеры должны выводиться в ЦОУ. Есть школы, где обучаются по 5-20 детей, которые находятся в отдаленных населенных пунктах, где нет интернета, надо ли, чтобы там 10 камер выходили в ЦОУ? Там достаточно чтобы были внутренние системы видеонаблюдения. Камеры в ЦОУ должны выводить крупные школы, где обучаются от 200-300 детей. Сегодня важно, чтобы камера не просто была выведена в ЦОУ, но и внедрялись интеллектуальные системы, которые будут распознавать какие-либо эксцессы и выводить их на главный экран. В целом, вопрос безопасности намного шире, чем видеокамеры.

- Да, это и радиосвязь, и мобильные группы, и тревожные кнопки с турникетами…

- … это и звуковое оповещение, и самое главное, знания и навыки детей и работников организаций образования в том, как действовать в чрезвычайной ситуации. При ЧС большую роль играет правильная реакция. Очень важно, чтобы в школах была система звукового оповещения, алгоритм действий, чтобы дети в каждом классе понимали бы, что случилось ЧП, и знали, как себя вести и что делать.

Обеспечение оборудованием и системами безопасности - обязанность акиматов. Мы требуем, чтобы полностью завершили эту работу. Общие правила приняты, на уровне реализации возникают вопросы.

Фото: NUR.KZ

- Летом министерство выступало за лицензирование дошкольных организаций, что вызвало волну недовольства среди бизнеса. Сейчас министерство менее настойчиво в этом вопросе? Пришли к общему знаменателю?

- В Казахстане несколько ассоциаций частных детских садов, и я знаю точно, что подавляющее большинство ассоциаций частных садов - 3 из них настаивают на том, чтобы вводить лицензирование. Поэтому это не сколько наша инициатива, это инициатива самих же ассоциаций. Мнение, что весь бизнес против, неправильное. Да, кто-то, может, и против, но почему?

Я глубоко убежден, что дошкольное образование нуждается в регулировании больше, чем высшее образование и другие сферы. В ряде стран, например, не лицензируют вузы, но лицензируют садики. Потому что дети беззащитны, и нам необходимо создавать условия для их безопасности и благополучия.

Вот, к примеру, мы ввели систему аттестации. Мы проверяем по системе оценки рисков детские сады, выявляем нарушения, подаем в суд, целый год судимся, доказываем, что там нет условий, детей бьют, у воспитателей нет квалификации, антисанитария. Суд выносит решение о закрытии, но вскоре эта же организация меняет вывеску и заново открывается в том же здании, с теми же условиями, как и работала. Потому что не надо получать лицензию. Когда каждый день видишь такие нарушения, читаешь обращения, решения очевидны.

В дошкольном образовании очень сильно развит частный сектор. Это хорошо. Мы и дальше будем развивать частный сектор. Мы благодарны им. Но должен быть порядок и обеспечено качество. Вне зависимости от формы собственности. В детских садах по итогу прошлого года общий бюджет госзаказа составил более 500 млрд тенге. Большие деньги. Мы наводим порядок, внедряем единую очередность по стране, электронное табелирование посещений детей, вводим систему "деньги идут за ребенком", усилили требования к получению госзаказа, принимаем меры, чтобы не было мертвых душ. Скажу честно, это посложнее даже, чем закрывать вузы. Здесь очень много задействованных людей, у многих аффилированных с работниками государственных организаций есть свои частные детские сады. Поэтому многие противодействуют этим решениям.

Все, что мы требуем - это нормальные стандартные требования для ДО.

- Как решается вопрос с нехваткой детсадов в Казахстане? Что делать родителям, которые не могут устроить детей в госсадик, но есть необходимость работать?

Сейчас уровень охвата детей в возрасте 3-6 лет 98%. За последние 5 лет количество детей, стоящих в очереди в детский сад, сократилось в 2 раза. Очень резко идет увеличение охвата в дошкольном образовании. Из бюджета выделяются колоссальные средства. Благодаря поддержке президента на следующий год из бюджета выделена рекордная сумма как раз на открытие новых мест, к тому же теперь мы уже говорим об охвате детей уже с 2-х лет, а не с 3-х.

- Согласны ли вы с мнением, что при предыдущем министре были внедрены не полностью продуманные реформы?

- Нет. Проделана большая работа. Ерлан Кенжегалиевич, к примеру, взял на себя ответственность на реализацию крупнейшей реформы в истории образования нашей страны. Это был переход к принципиально новому содержанию образования. Было много других необходимых, давно перезревших и важных изменений. Многие положительные изменения были подхвачены и внедряются и сейчас. Большое видится на расстоянии. Куляш Ногатаевна также очень много сделала для развития образования, в том числе и как вице-министр внесла существенный вклад. Для того чтобы понять эти и иные изменения нужно время.

- Трехъязычие - это дань моде? Насколько сейчас это актуально? Многие ожидали того, что вы полностью откажетесь от этой идеи, но, по всей видимости, это не так.

- Владение несколькими языками - это безусловный плюс. Чем больше языков знаешь, тем более ты конкурентоспособен. Если говорить об английском языке, для нас это направление так же приоритетно. Мы лишь несколько скорректировали тактику. Пытаемся системно подходить к этой работе. Мы поощряем преподавание ряда предметов в старших классах на английском языке, есть специальные ежемесячные доплаты за это. Однако мы понимаем, что в селах сегодня не то чтобы на английском, даже на казахском преподающих учителей биологии или информатики не хватает. Поэтому мы акцент делаем не на подготовку таких учителей на краткосрочных курсах, а на их подготовку в вузах, в спецгруппах с углубленным изучением языка.

Кроме того, даже когда есть учитель, который может вести физику на английском, важно, чтобы и ученики могли учиться на английском. Но мы же знаем, что не у всех достаточный уровень владения. Поэтому мы повышаем качество преподавания английского как предмета, внедрили новые уровневые учебники издательств Кембридж, Оксфорд, работаем над повышением потенциала учителей английского языка, планируем увеличить в старших классах количество часов английского, чтобы английский учили все пять дней в неделю. Ну и то, что английский теперь начинаем учить не с первого, а с третьего класса абсолютно не влияет на задачу по владению языком. Мы полагаем, что это решение, наоборот, повысит эффективность. В первые два года обучения ученик понимает основные структуры языка через изучение родного языка, овладевает базовыми навыками. Элементарно умеет различать буквы, звуки, слоги, слова, фразы и предложения. Приступая к изучению иностранного языка у ребенка можно сказать уже сформирован фундамент - он уже умеет читать и писать. Более того, мы увеличиваем количество уроков английского в третьем классе за счет переноса часов со второго класса, тем самым повышая интенсивность изучения.

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ

- А как же казахский язык? Немало вопросов и касательно эффективности школьной программы по казахскому языку.

- Сейчас нами проводится работа по повышению эффективности преподавания казахского языка в школах. Действительно актуальный вопрос. Это касается программы, учебников, методики, качества преподавания, а иногда и мотивации. Сейчас нами ведется большая работа по обновлению самой программы. Замечания экспертов, касающиеся более существенного внимания к грамматике и правилам, уровневого подхода в изучении и другие предложения экспертов учитываются. Это комплексная работа, которая касается не только обновления программы, учебников, но и работа над качеством преподавания. Часов в учебной программе достаточно, весь вопрос заключается в повышении эффективности.

- Недавно в правительстве обсуждались вопросы образования. Там новые правила в части защиты прав детей, очереди в детские сады, Всеобуча для частных школ. Если можно, коротко о самых важных изменениях. Как было, как станет?

- У нас сейчас открывается все больше частных школ, которые работают за счет подушевого финансирования из бюджета и не требуют дополнительной оплаты от родителей. То есть, если говорить о финансовой стороне, обучение в таких школах не отличается от государственных. Но некоторые родители не отдают туда детей, потому что в таких школах нет бесплатных учебников, питания и школьной формы по всеобучу, как в государственных. Мы планируем решить эту проблему.

Еще одно важное новшество - бесплатное питание в детских садах для детей из семей, находящихся в кризисной ситуации. У нас есть очередь в детсады, но в ней состоят не все дети возраста 3-6 лет. Причины разные, но часть родителей не ставят их в очередь, потому что находятся в тяжелом социально-экономическом положении. У нас хоть сами детские сады и бесплатные, их питание оплачивают родители. Это примерно 10-15 тысяч в месяц. Для некоторых категорий это неподъемная сумма. Поэтому они даже не становятся в очередь, так как семья имеет финансовые затруднения, у детей нет полноценного сбалансированного питания. В итоге спустя время государство все равно тратит эти деньги уже через систему здравоохранения, и расходы гораздо больше. Поэтому планируется для семей, которые находятся в кризисной ситуации, оплачивать питание в детсадах за счет бюджета. Нам важно, чтобы эти дети посещали детсады, так как они больше всех нуждаются в уходе, правильном питании и социализации. Это большая поддержка, многие страны мира такого не делают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997427-zavtrak-s-ministrom-ashat-aymagambetov-o-kachestve-obrazovaniya-nish-shkolnyh-tualetah-i-bezopasnosti/