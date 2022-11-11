Безработных казахстанцев стало больше, чем в прошлом году

Мужчина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В III квартале 2022 года уровень безработицы составил 4,9%, а численность безработных казахстанцев - 450,3 тыс. человек. Актуальный данные приводит официальный сайт Бюро нацстатистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

По данным бюро, в III квартале 2022 года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 8,8 млн человек, из них по найму работали 6,7 млн человек, самостоятельно занятыми являются 2,1 млн человек.

По сравнению с III кварталом 2021 года общая занятость выросла на 12,5 тыс. человек, в сегменте наемных работников - на 28,5 тыс. человек, численность самостоятельно занятых, напротив, сократилась на 16 тыс. человек.

Уровень безработицы в предпоследнем квартале этого года оставался стабильным и составил 4,9%. Численность безработных составила 450,3 тыс. человек. Численность лиц, которые были без работы, но не искали работу или не были готовы приступить к работе, то есть потенциальной рабочей силы, по сравнению со II кварталом 2022 года сократилась на 6,6% и составила 48,1 тыс. человек.

"Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет составил 3,8%, доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, выросла на 0,1 п.п и составила 6,6%", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на конец октября в органах занятости Минтруда зарегистрированы 238,2 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных по сравнению с предыдущим годом выросла на 0,5 п.п и составила 2,6% от рабочей силы.

Инфографика: gov.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996834-bezrabotnyh-kazahstantsev-stalo-bolshe-chem-v-proshlom-godu/