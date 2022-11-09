Жигули Дайрабаев обвинил Мухтара Тайжана в беспринципности

Жигули Дайрабаев. Кадр из видео: facebook.com/Toleutay Rakhimbekov

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев записал обращение в адрес критиковавшего его общественного деятеля Мухтара Тайжана. Видео было опубликовано на странице первого зампредседателя партии "Ауыл" Толеутая Рахимбекова в Facebook.

"Мухтар, дорогой, ты же общаешься со мной. Где твоя совесть, человечность, где уважение к старшим? Ты всегда обращался ко мне уважительно, "ага" (обращение к старшему брату – прим. ред.). А что теперь произошло? Или тобой движет зависть, что я стал кандидатом в президенты РК?

Если такой же деятельный, умный и мудрый, то почему сам не подавал документы? Зачем баламутишь людей? Создал коалицию и там не достиг ничего. Я не знаю, там где ты ходишь, будет толк или нет. Что тебе за дело до меня?" – возмутился Дайрабаев.

Он подчеркнул, что во всем должна быть человечность.

"Я не слышал ни разу, чтобы ты где-то достиг успеха. Работал в администрации и оттуда ушел, потом работал при Токаеве, в общественные советы доверия попросился и вошел в состав, и там, ничего не сделав, исчез из поля зрения.

Мы знаем, чем ты занимаешься. В прошлом году, когда сформировали республиканскую комиссию по земельным реформам, попросился и вошел в ее состав. Говорил, что там наведешь порядок, однако ни в одном ауле не был, не знаешь, какова ситуация на селе. Знаем все дела.

Должна быть честь. Что тебе за дело? Нет чтобы радоваться, что такой простой человек как я, баллотировался в президенты. А что ж сам не вышел? Говорю, прекращай эти разговоры среди людей обо мне", – отметил кандидат в президенты.

По его словам, все, чего он достиг, было сделано честным трудом.

"Время покажет, чего я достигну, но до сего дня все, что у меня есть, достигнуто честным трудом, я не обманываю людей как вы, не прошу у людей денег. Когда власти мне давали деньги? Я сам все делал и делаю.

Приди и посмотри, как я живу.

Демократия – это не огульные обвинения. Есть вопросы, приходи ко мне, поговорим. Бессовестные! На себя посмотри лучше. Если сам такой, что не вышел, что не подал документы на выборы? Больше сказать нечего мне тебе", – заключил Жигули Дайрабаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996604-zhiguli-dayrabaev-obvinil-muhtara-tayzhana-v-besprintsipnosti/