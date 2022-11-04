Освобождение бизнеса от излишних требований: Смаилов поторопил госорганы

Люди в деловых костюмах. Иллюстративное фото: pxhere.com

Состоялось совещание под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Собравшиеся обсудили ход работы по решению проблемных вопросов бизнеса, а также пересмотру и сокращению необоснованных требований к субъектам предпринимательства, сообщается на .

Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков доложил, что в настоящее время продолжается анализ регуляторных актов в 26 сферах деятельности из 44. Завершить эту работу планируется в первом квартале 2023 года.

Отмечается, что госорганы уже приступили к процедуре внесения изменений и дополнений в подзаконные и законодательные акты по 18 проанализированным ранее отраслям, включая сельское хозяйство, строительство, добычу нефти, транспорт и торговлю.

Премьер заострил внимание на необходимости ускорить анализ регуляторных актов в оставшихся сферах и поручил завершить эту работу уже до конца текущего года. При этом, по его словам, законодательные изменения для устранения излишних требований к бизнесу нужно вносить оперативно.

"Нам надо быстро продвигаться. По тем требованиям, по которым есть поддержка и подтверждение со стороны НПП "Атамекен", надо уже "чистить" законодательство: убирать эти нормы из приказов и постановлений. Не ждать, пока работа по анализу завершится. Выявили излишние требования – нужно сразу принимать меры по их устранению, чтобы они перестали работать", — сказал Алихан Смаилов.

Смаилов провел совещание по решению проблемных вопросов бизнеса. Фото: primeminister.kz

Кроме того, на совещании был рассмотрен ход исполнения поручений по решению проблемных вопросов бизнеса, в том числе поднятых на заседаниях Совета отечественных предпринимателей.

"Бизнес ставит перед правительством проблемные вопросы, и мы даем по ним свою позицию. Не всегда у нас может быть общее мнение, так как правительство принимает решения с учетом всей социально-экономической обстановки, с учетом возможностей бюджета. Но у предпринимателей всегда есть возможность сказать, что они с чем-то не согласны. Мы открыты к диалогу, будем обсуждать эти темы и принимать согласованные решения", — отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр поручил составить четкий график по вопросам, находящимся в работе у госорганов, и обеспечить их рассмотрение совместно с Нацпалатой до конца года.

Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

"Нужно придать динамику этому процессу, сократить сроки принятия решений. Дорога ложка к обеду: проблемы нужно решать уже сейчас. В конце концов, мы работаем для того, чтобы создать соответствующий бизнес-климат, чтобы люди могли запускать проекты, создавать рабочие места и улучшать социально-экономическую ситуацию в стране, повышать доходы населения. Все государственные органы, все наши коллеги должны исходить из этого", — заключил Алихан Смаилов.

В обсуждении приняли участие заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов и другие.

Напомним, в мае Касым-Жомарт Токаев актуальной задачей глава государства назвал выстраивание более эффективной системы выявления факторов давления на бизнес. А также подчеркнул, что необходимо принять системные меры по снижению репрессивного характера деятельности контролирующих органов.

А в сентябре текущего года глава государства заявил, что вмешательство государства в дела бизнеса "будет уходить в прошлое".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1995701-uskorit-ochistku-zakonodatelstva-ot-izlishnih-trebovaniy-k-biznesu-poruchil-smailov/