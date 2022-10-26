Токаев снялся в ролике для TikTok с молодыми казахстанцами (видео, фото)

Касым-Жомарт Токаев с молодежью. Фото: t.me/toqaev2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с казахстанской молодежью в Республиканском общественном штабе, где поучаствовал в том числе в съемке ролика для TikTok. Видео со встречи опубликовали в официальном Telegram-канале Toqaev2022.

Казахстанские активисты рассказали президенту о различных современных digital-инструментах, в числе которых популярная социальная сеть TikTok. Они продемонстрировали видео, набравшее за два дня 1,5 млн просмотров.

"TikTok стал сейчас очень важным", – согласился глава государства.

Позже ребята вместе с президентом записали совместное видео, на котором Касым-Жомарт Токаев передал привет всей казахстанской молодежи.

Кроме того, главе государства рассказали о прошедшем в Астане Чемпионате Азии по сборке кубика Рубика на скорость.

Далее на видео можно заметить, как Токаев специально запутывает головоломку и передает ее молодому человеку, который за несколько секунд с легкостью собирает все грани кубика. На это президент ответил одобрением и похвалой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994411-tokaev-snyalsya-v-rolike-dlya-tiktok-s-molodymi-kazahstantsami-video-foto/