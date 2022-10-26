Токаев: Скажу прямо – в стране накопилось много системных проблем

Кадр из видео. Источник: t.me/toqaev2022

Касым-Жомарт Токаев в республиканском общественном штабе заявил, что в Казахстане накопилось много системных проблем в социальной сфере, а также экономике и политике, его слова приводит официальный Telegram-канал Toqaev2022.

"Скажу прямо: в нашей стране накопилось много системных проблем в социальной сфере, экономике и политике, выросло недоверие граждан к государству и власти. Это тормозит устойчивое развитие нашего государства, ограничивает созидательные возможности нации.

Теперь идея справедливости в нашей государственной политике станет самой главной. Вся наша национальная идеология будет пронизана идеей справедливости", – заявил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев предлагает следовать формуле "не человек для государства, а государство для человека", а новую госполитику строить на трех принципах – справедливые государство, экономика и общество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994372-tokaev-skazhu-pryamo-v-strane-nakopilos-mnogo-sistemnyh-problem/