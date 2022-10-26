Ипотечное кредитование по программе "7-20-25" продолжится, заявил Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что владельцам ветхого и аварийного жилья в Казахстане предоставят новую жилплощадь. Его слова приводит официальный Telegram-канал Toqaev2022.

"Новоселье отметят около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилья. Ипотечное кредитование по программе "7-20-25" продолжится. Государство будет активно прокладывать инженерные коммуникации в районах массовой жилищной застройки.

Во всех населенных пунктах страны будет водоснабжение.

Показатель износа коммунальных сетей снизится до 40%. Мы обеспечим качественное строительство и ремонт автодорог.

Будет построено и реконструировано 8 тысяч километров автодорог республиканского значения и 14 тысяч километров областного и районного значения.

Республиканские и основные областные автодороги будут охвачены качественной, стабильной сотовой и интернет-связью.

Государство создаст технологический плацдарм для перехода от базового к сложному производству и выпуску высокотехнологичных товаров.

Для этого наука будет переориентирована на новые технологии производства, которые повысят конкурентоспособность Казахстана", – сообщил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994368-ipotechnoe-kreditovanie-po-programme-7-20-25-prodolzhitsya-zayavil-tokaev/