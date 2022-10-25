"Но время придет": архивное видео с интервью Токаева о патриотизме опубликовал ТРК президента

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Еще одно архивное видео из интервью Касым-Жомарта Токаева опубликовал TikTok-аккаунт Телерадиокомплекса президента. На кадрах Токаев поделился своими мыслями о том, каким должен быть хороший человек.

Судя по подписи к ролику, видео было снято в 2005 году, когда Касым-Жомарт Токаев занимал пост главы Министерства иностранных дел Казахстана.

На кадрах запечатлен ответ Токаева на вопрос о том, каким должен быть хороший человек.

"Это человек, который не приносит зла и огорчений другим людям. Это человек, который заботится о своей семье, человек, который думает о своей стране и о своем народе. Хотя, может быть, это звучит высокопарно, может быть, наши зрителю этому не поверят, потому что стало немодно заниматься патриотизмом. Но время придет", - говорит Токаев.

Напомним, ранее ТРК президента делился еще одним отрывком из этого интервью. В том видео Токаев делился своим виденьем пути развития Казахстана. Тогда еще министр иностранных дел подчеркивал, что Казахстан должен развиваться по пути эволюции, а не революции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994229-no-vremya-pridet-arhivnoe-video-s-intervyu-tokaeva-o-patriotizme-opublikoval-trk-prezidenta/