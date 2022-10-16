"Мы не можем позволить себе перевороты и потрясения": опубликовано архивное видео с Токаевым

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Телерадиокомплекс президента разметил в своем TikTok-аккаунте архивный видеоролик, на котором запечатлено интервью с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В подписи указано, что видео было снято в 2005 году. В то время Касым-Жомарт Токаев занимал должность министра иностранных дел РК - на этом посту он проработал до 2007 года.

В опубликованном отрывке Токаев говорит о пути развития Казахстана.

"Казахстан должен развиваться не путем революции, это мое глубокое убеждение, а путем эволюции. Неслучайно в Гарварде казахстанский путь развития назвали эволюционным. Его назвали особым путем, поскольку мы просто не можем позволить себе подобного рода перевороты, потрясения и катаклизмы", - поделился своим мнением Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992961-my-ne-mozhem-pozvolit-sebe-perevoroty-i-potryaseniya-opublikovano-arhivnoe-video-s-tokaevym/