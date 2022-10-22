Токаев: Отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных местах

Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Выступая в Акорде перед казахстанцами, удостоенными госнаград и премий, Касым-Жомарт Токаев еще раз высказался о государственных символах страны. Его слова опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

"Как вы знаете, по моему поручению внесены изменения в правила использования государственных символов. Теперь каждый гражданин может проявить свою любовь к нашей священной Отчизне через уважительное отношение к государственным символам.

Отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах", - заявил Токаев.

Глава государства напомнил также, что государственный флаг - это символ, "сплачивающий всех граждан страны, объединяющий их во имя общего дела".

Кроме того, во время своего выступления Токаев рассказал, чего добился Казахстан за годы его президентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993921-tokaev-otnyne-nikto-ne-smozhet-zapretit-vyveshivat-nash-flag-v-obschestvennyh-mestah/