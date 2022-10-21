Управделами президента Казахстана передало 13 Mercedes и Skoda акиматам двух новых областей

Служебные автомобили для акимата Улытауской области. Фото: instagram.com/ulytauregion

Управление делами президента Казахстана сообщило на своем официальном сайте, что акиматам новых Абайской и Улытауской областей были переданы 13 автомобилей марок Mercedes-Benz и Skoda.

"Управление делами президента РК поддержало просьбу регионов и на основании обращений, приказом Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК и актом приема-передачи государственного имущества в коммунальную собственность двух областей были переданы 13 автомобилей Mercedes-Benz и Skoda 2008-2012 годов выпуска: в Улытаускую область – 8 единиц, в Абайскую – 5 единиц", — гласит сообщение УДП РК.

Управделами президента рассматривает возможность поддержки новых областей выделением дополнительного автотранспорта отечественной сборки.

"Кроме того, в ближайшее время планируется поэтапная замена немецких автомобилей Mercedes Benz, обслуживающих руководителей центральных исполнительных государственных органов, на автомобили KIA казахстанской сборки", — сообщили на сайте.

Напомним, 4 мая президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трех новых областей в Казахстане — Улытауской, Абайской и Жетысуской. Административным центром Улытауской области стал город Жезказган, Жетысуской — Талдыкорган, Абайской — Семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993800-upravdelami-prezidenta-kazahstana-peredalo-13-mercedes-i-skoda-akimatam-dvuh-novyh-oblastey/