Институт глобального зеленого роста будет учрежден в Казахстане: Токаев подписал закон

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана подписал Закон "О ратификации Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста", – говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

В апреле 2022 года правительство постановило внести данный законопроект на рассмотрение мажилиса парламента.

В середине сентября мажилисмены одобрили законопроект о ратификации Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста. Об этом сообщается на официальном сайте мажилиса.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Талгат Момышев пояснил, что Соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста было подписано в Рио-де-Жанейро 20 июня 2012 года. Сам институт основан в 2010 году и является международным научно-исследовательским центром, основной деятельностью которого является поддержка новой модели экономического роста известного как "зеленый рост".

Он также отметил, что, присоединившись к соглашению, Казахстан будет иметь доступ к экспертному потенциалу и наработанной базе знаний института, с возможностью привлечения технической помощи, без принятия каких-либо обязательств.

6 октября данный закон был принят сенатом парламента, говорится на официальном сайте палаты.

"Настоящее Соглашение направлено на содействие внедрению модели зеленой экономики в стране. Принятый Закон открывает возможности для обмена опытом в области зеленых технологий со странами-партнерами Глобального института зеленого роста. Надеемся, что это будет способствовать сбалансированному и устойчивому развитию Казахстана", – объяснил спикер сената Маулен Ашимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993713-tokaev-podpisal-zakon-ob-institute-globalnogo-zelenogo-rosta/