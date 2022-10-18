Герб региона выбрали в Жетысуской области

Талдыкорган. Фото: instagram.com/taldykorganec.insta

В недавно образованной Жетысуской области утвердили герб региона. Автором символа стал член Союза художников, помощник главы Управления по делам обороны Талдыкоргана Есет Дауренбаев, сообщает официальный сайт областного акимата.

Основа герба – сине-голубой и золотой цвета государственного флага. В центре герба расположен символ Талдыкоргана – монумент "Жетысу", над которым возвышаются горные вершины, солнечные лучи и шанырак.

"В нижней части герба – караван верблюдов как олицетворение Великого Шелкового пути, волны, представляющие семь рек Жетысу, озера Алаколь и Балхаш, а по бокам – два архара, тоже имеющих важное символическое значение для региона", — говорится в сообщении акимата.

Название области написано вверху герба золотыми буквами.

Герб Жетысуской области. Фото: gov.kz

В Управлении общественного развития добавили, что эскизный проект Есета Дауренбаева был выбран единогласно решением членов конкурсной комиссии.

"Оценивалась демонстрация историко-культурных и географических особенностей края, высокий художественный уровень, уникальное дизайнерское решение, сочетаемость цветов и соблюдение требований геральдики. Новый символ региона получил положительное заключение экспертизы в Экспертном совете по вопросам государственных символов и геральдических знаков Минкультуры", — добавили в акимате.

Всего на конкурс по созданию эскиза герба области поступило 55 эскизов от 17 участников - художников, фотографов, дизайнеров, архитекторов и просто любителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993127-gerb-regiona-vybrali-v-zhetysuskoy-oblasti/