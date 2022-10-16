Токаев поздравил казахстанских фермеров с итогами уборки урожая

Сбор урожая. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 16 октября, в Казахстане празднуют День хлеба - праздник был учрежден в 2019 году. В связи с этим глава государства поздравил фермеров. Письмо Касым-Жомарта Токаева опубликовал официальный сайт Минсельхоза РК.

"Благодаря высокому профессионализму, самоотверженности и трудолюбию наших фермеров, агропромышленный комплекс стал надежным гарантом продовольственной безопасности и главной движущей силой экономического развития.

Мы создаем Справедливый Казахстан, где все граждане, независимо от места проживания, будут иметь равные возможности для всестороннего развития. Поэтому повышение благосостояния сельских жителей – наша главная задача. Желаю крепкого здоровья и процветания всем аграриям", - говорится в письме президента.

В Минсельхозе отметили, что урожай хлеба в Казахстане превысил ранее установленный прогнозный уровень. Так, вместо планируемых 19,5 млн тонн зерновых в бункерном весе на сегодня намолочено больше 21,7 млн тонн зерна. Кроме того, пшеницы уже собрано свыше 16,3 млн тонн, при прогнозируемых 14,1 млн тонн в бункерном весе.

"Все это стало возможным благодаря неустанному труду хлеборобов. Сегодня у казахстанских фермеров есть возможность обеспечить зерном не только отечественный рынок, но и успешно продавать его за рубеж, где высоко ценятся качественные показатели нашей продукции", - подчеркнули в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992929-tokaev-pozdravil-kazahstanskih-fermerov-s-itogami-uborki-urozhaya/