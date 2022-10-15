Саткалиев: Корпус АЭС должен будет выдержать удар от падения самолета

АЭС. Иллюстративное фото: pexels.com

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды заявил, что вопросы безопасности при строительстве АЭС должны быть одним из критериев выбора подрядчика, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев ранее заявил, что строительство АЭС должно осуществляться в виде международного консорциума.

В этой связи журналисты поинтересовались, кто в этом случае будет нести персональную ответственность.

В ответ глава Фонда отметил, что вопросы безопасности обговариваются на начальной стадии, путем установления требований к строительству.

"Мы сейчас говорим, что именно условия безопасности должны быть одним из критериев выбора подрядчиков. Мы для себя поставили самые жесткие, так называемые постфукусимские требования, которые позволяют внедрять элементы и активной и пассивной защиты. Станция будет защищена и в плане автоматики, и в плане технических решений. По требованиям, предположим, корпус станции должен выдержать удар от падения крупно крупнофюзеляжного самолета. Не говоря уже о сейсмических требованиях, которые являются базовыми для категории 10+ уровень землетрясения", – заявил спикер.

Вопросы безопасности, добавил в завершение он, – это ключевой критерий, и он проговаривается, по его словам, с достаточно четкой формулировкой ответственности участников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992873-satkaliev-korpus-aes-v-kazahstane-dolzhen-budet-vyderzhat-udar-ot-padeniya-samoleta/