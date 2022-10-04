Зачем акимату Петропавловска душ за 800 тыс. тенге, объяснил замакима

Душ. Иллюстративное фото: pixabay.com

На сайте государственных закупок появился лот от акимата Петропавловска на 800 тысяч тенге. На эту сумму в здании ведомства хотят установить душевую кабину.

О необычном лоте сообщает телеканал "Астана". Корреспондентам канала удалось поговорить с заместителем акима Петропавловска Аскаром Хабибулиным.

Чиновник заверил, что душевую кабину установят не для релакса градоначальника и его замов, а для техперсонала, численность которого на сегодня 18 человек. Именно они, по словам замакима, обратились с просьбой об удобствах.

"У нас они работают допоздна, рабочий день заканчивается - техперсонал еще продолжает работать, приводить акимат после большой проходимости. На нулевом этаже планируем поставить кабину для техперсонала, т.е. для соблюдения личной гигиены после рабочего дня, чтобы они могли себя спокойно привести в порядок и добраться до дома", - объяснил Хабибулин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990887-zachem-akimatu-petropavlovska-dush-za-800-tys-tenge-obyasnil-zamakima/