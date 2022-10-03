Касым-Жомарт Токаев и Ерлан Кошанов. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса парламента Казахстана Ерлана Кошанова, сообщается на .

Президент был проинформирован о текущей законотворческой работе мажилиса парламента. В частности, мажилисменами рассмотрены и направлены в сенат проекты законов "Об Уполномоченном по правам человека", "О Конституционном суде", "О прокуратуре", а также поправки в ряд конституционных и других законов. Обсуждение данных документов проходило с привлечением экспертных кругов, открыто для общества и СМИ.

Одобренные палатой законопроекты направлены на практическую реализацию ключевых положений конституционной реформы, за которую казахстанцы проголосовали на референдуме 5 июня. Вводимые нормы позволят усилить защиту конституционных прав граждан и расширить участие населения в политической жизни страны.

Ерлан Кошанов сообщил президенту об основных приоритетах деятельности в рамках парламентской дипломатии и взаимодействия с законодательными органами зарубежных государств.

Председатель мажилиса рассказал Касым-Жомарту Токаеву об участии делегации нашей страны в торжественном открытии IV Всемирных игр кочевников в турецком городе Изнике. Тюркское сообщество единогласно поддержало заявку Казахстана на проведение следующих V Всемирных игр кочевников в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990796-tokaevu-rasskazali-o-popravkah-v-konstitutsionnye-zakony/