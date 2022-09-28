Как намерены упростить процедуру госзакупок, рассказали в Миннацэкономики

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутаты мажилиса поддержали в первом чтении поправки по вопросам реализации отдельных поручений главы государства. Документом пересматривается упрощение некоторых процедур госзакупок, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил министр нацэкономики Алибек Куантыров, в случае принятия законопроекта в закон "О государственных закупках" будут внесены поправки, предусматривающие сокращение оснований госзакупок из одного источника.

"В целях минимизации коррупционных рисков и развития конкуренции исключается право приобретать из одного источника товаров в государственный материальный резерв товары и услуги, предназначенные для осуществления оперативно-розыскной деятельности. Нельзя будет из одного источника также приобретать нежилые здания, строения, сооружения и помещения", — сообщил министр.

Законопроект также обязует фонд "Самрук-Казына" согласовывать правила закупок с Агентством по защите и развитию конкуренции. Кроме того, документ предусматривает норму по исключению способа закупок в рамках внутрихолдинговой кооперации фонда.

При этом поставщики наделяются правом на обжалование закупок независимо от способа закупок.

"В целях исключения обхода процедур государственных закупок предлагается не допускать использование долгосрочной аренды недвижимости для возможности инициирования прямых переговоров, а также ограничить выплаты из бюджета при реализации проектов ГЧП способом прямых переговоров", — резюмировал Куантыров.

Ранее в МНЭ отмечали, что в упрощении процедуры госзакупок акцент будет сделан на исключении формализма и излишних процедур, поддержке местных поставщиков, создании рабочих мест и участии населения в осуществлении контроля за процессом закупок и исполнении договоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989979-kak-namereny-uprostit-protseduru-goszakupok-rasskazali-v-minnatsekonomiki/