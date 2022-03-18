Процедуру госзакупок упростят в Казахстане

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Глава Минфина Ерулан Жамаубаев на заседании кабмина сообщил, что в стране будет значительно упрощена процедура госзакупок, передает корреспондент NUR.KZ.

"В целях упрощения закупок предусмотрена норма по приобретению товаров, работ и услуг до 3000-кратного размера МРП способом из одного источника путем прямого заключения договора о госзакупках", - сказал глава Минфина.

Акцент в упрощении закупок будет сделан, по его словам, на исключении формализма и излишних процедур, поддержке местных поставщиков и создании рабочих мест, участии населения в осуществлении контроля за процессом закупок и исполнения договоров.

"В ближайшее время ожидается уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на текущий год", - добавил Жамаубаев.

Глава Минфина сообщил также, что Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961396-protseduru-goszakupok-uprostyat-v-kazahstane/