"Карту казаха" планируют выдавать в Казахстане: кто может ее получить

Портмоне. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК рассказала о планах по внедрению "карты казаха", передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра, "карту казаха" смогут получить этнические казахи, которые являются гражданами других стран.

Подчеркивается, что карта будет выдаваться профессионалам высокого уровня, людям, реализующим успешные бизнес-кейсы и желающим масштабировать их в Казахстане.

"Есть этнические казахи, живущие за рубежом, имеющие там бизнес и желающие сохранить историческую связь с родиной. Поэтому по мировому опыту мы хотим начать применять "казахскую карту".

Этническим казахам, которые хотят жить там, но желающим открыть у нас бизнес и внести вклад в развитие Казахстана, будет предоставлена полная возможность приезжать в нашу страну", - пояснила Дуйсенова.

Количество таких карт, по ее словам, будет ограничено.

В ведомстве добавили, что речь идет о выдаче "карты казаха" 100 этническим казахам.

Напомним, сегодня Дуйсенова также прокомментировала предложение депутата разделить ее министерство на два ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989666-kartu-kazaha-planiruyut-vydavat-v-kazahstane-kto-mozhet-ee-poluchit/