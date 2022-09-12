Аким Алматы поставил задачу войти в топ-70 Global Livеability Index до 2030 года

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев поставил задачу войти в топ-70 индекса Global Livеability Index до 2030 года. Об этом он рассказал во время ХXV сессии городского маслихата по утверждению "Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

Аким отметил, что главным критерием успеха и эффективности реализации программы развития города станет повышение качества жизни жителей во всех районах.

"Мы должны стремиться войти в топ-70 индекса Global Livеability Index до 2030 года. Это интегральный индекс благоустроенности городов, который отражает, как сами жители оценивают комфортность жизни в городе по более чем 30 показателям.

Мы хотим увидеть Алматы в этом индексе как мегаполис с комфортными условиями проживания, точку притяжения передовых технологий, инноваций и качественного человеческого капитала со всего мира", – рассказал аким.

По его словам, сейчас город находится в начале пути.

"Впереди нас ожидает самое трудное – это вопрос эффективной реализации намеченных планов. Для планомерной и комплексной реализации поставленных задач будут приняты отдельные планы действий, разработаны дорожные карты и созданы проектные офисы", – резюмировал аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987264-akim-almaty-postavil-zadachu-voyti-v-top-70-global-liveability-index-do-2030-goda/