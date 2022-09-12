В 6,1 трлн тенге оценили реализацию программы развития Алматы
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Во сколько обойдется городскому бюджету реализация программы развития Алматы, рассказал аким города Ерболат Досаев во время ХXV сессии городского маслихата, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам Досаева, акимат города Алматы и привлеченные эксперты определили основные цели программы развития – это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах Алматы.
"Объемный и комплексный документ представляет собой виденье развития нашего города на кратко- и среднесрочную перспективу с учетом профессионального мнения экспертов, а также предложений и обращений горожан", – сообщил аким.
Он отметил, что обсуждение среди жителей Алматы основных приоритетов программы развития прошло в июле. Было собрано более тысячи комментариев. Учтены предложения и рекомендации депутатов маслихата, членов общественного совета.
"По нашим предварительным оценкам, общая сумма реализации программы до 2030 года составит 6,1 трлн тенге. При этом большую ее половину, или 55%, составят частные инвестиции – из них в ближайшие три года планируется привлечение 1,3 трлн тенге и оставшиеся более 2 трлн тенге – в среднесрочной перспективе до 2030 года", – резюмировал Досаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987263-v-61-mlrd-tenge-otsenili-realizatsiyu-programmy-razvitiya-almaty/