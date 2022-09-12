В 6,1 трлн тенге оценили реализацию программы развития Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

Во сколько обойдется городскому бюджету реализация программы развития Алматы, рассказал аким города Ерболат Досаев во время ХXV сессии городского маслихата, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Досаева, акимат города Алматы и привлеченные эксперты определили основные цели программы развития – это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах Алматы.

"Объемный и комплексный документ представляет собой виденье развития нашего города на кратко- и среднесрочную перспективу с учетом профессионального мнения экспертов, а также предложений и обращений горожан", – сообщил аким.

Он отметил, что обсуждение среди жителей Алматы основных приоритетов программы развития прошло в июле. Было собрано более тысячи комментариев. Учтены предложения и рекомендации депутатов маслихата, членов общественного совета.

"По нашим предварительным оценкам, общая сумма реализации программы до 2030 года составит 6,1 трлн тенге. При этом большую ее половину, или 55%, составят частные инвестиции – из них в ближайшие три года планируется привлечение 1,3 трлн тенге и оставшиеся более 2 трлн тенге – в среднесрочной перспективе до 2030 года", – резюмировал Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987263-v-61-mlrd-tenge-otsenili-realizatsiyu-programmy-razvitiya-almaty/