Токаеву доложили о подготовке к саммиту СВМДА

Касым-Жомарт Токаев и Кайрат Сарыбай. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного директора Секретариата СВМДА Кайрата Сарыбая, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с текущей деятельностью Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и итогами председательства Казахстана в СВМДА в период с 2020 по 2022 годы.

Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к VI саммиту СВМДА, который состоится 12-13 октября в столице Казахстана.

Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай проинформировал президента о процессе согласования проектов итоговых документов предстоящего саммита.

Кроме того, главе государства была представлена информация о планах трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Осуществление этой важной задачи является стратегической целью Казахстана.

В завершение президент отметил особую важность качественной организации предстоящего саммита, а также эффективной реализации целей и задач СВМДА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986674-tokaevu-dolozhili-o-podgotovke-k-sammitu-svmda/