Казахстанских депутатов предложили лишать мандатов из-за утраты доверия

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Депутаты мажилиса поддержали в первом чтении проекты законов, которые совершенствуют избирательную систему и модернизируют выборный процесс в Казахстане. В частности, норму, которая может лишить депутатского мандата из-за утраты доверия избирателей, передает корреспондент NUR.KZ.

Такие нормы заложены в проекте Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года" и в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года".

Соответствующий вопрос задал депутат Дархан Мынбай.

"Поправками Конституционный закон "О выборах в РК" предлагается дополнить новой главой 13-2: "Отзыв депутатов мажилиса и маслихатов по одномандатным территориальным избирательным округам", в которой излагается, что основанием для отзыва станет утрата доверия избирателей, в том числе связанная с невыполнением предвыборной программы. Какие именно действия предполагают утрату доверия?" – задался он вопросом.

В ответ глава Минюста подтвердил, что законопроектом вводится институт по отзыву мандата депутатов мажилиса и маслихатов.

"Это одна из важных составляющих реформы. Раньше такой нормы в законодательстве не было. Понятие "утрата доверия избирателей" нельзя конкретизировать, оформить словами. Это зависит от самого кандидата.

Каждый, при избрании в округе, дает обещания своим избирателям: вникать в проблемы избирателей. Обещает их выполнить, но не выполняет – есть такие тоже люди. И с другой стороны – не встречаться с населением, не взаимодействовать с избирателями. Такие случаи тоже бывают.

В каждом отдельном случае избиратели сами смотрят, есть ли вообще доверие к депутату. С этой целью это и не конкретизировано в законопроекте, потому что ситуации бывают разные. Это решение остается за избирателями. Избиратели должны собрать нужное количество голосов для отзыва депутатского мандата. Для этого 30% избирателей должны поставить свои подписи.

В таком случае избирательная комиссия определяет дату выборов. И более 50% избирателей, если они проголосуют за отзыв депутатского мандата, в таком случае оно реализуется", – пояснил Канат Мусин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986589-kazahstanskih-deputatov-predlozhili-lishat-mandatov-iz-za-utraty-doveriya/