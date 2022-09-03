Пойдут подметать улицы: наказание семейным дебоширам хотят ужесточить в Казахстане

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Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании кабмина рассказал о планах по ужесточению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов заявил, что в рамках борьбы с насилием в семейно-бытовой сфере планируется установить нижний порог срока ареста по административным правонарушениям от 5 суток, а также увеличить срок ареста по повторным правонарушениям до 25 суток.

"Предполагается перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Также планируется ужесточить требования к процедуре примирения сторон в суде путем исключения такого права при повторном совершении противоправного деяния. Это также позволит прекратить порочную практику психологического давления дебоширов и иных лиц на пострадавших", - пояснил министр.

Кроме того, по его словам, прорабатывается вопрос замены меры административного взыскания "предупреждение" на общественные работы - это уборка улиц, общественных территорий, строительство и ремонт дорог, озеленение и благоустройство городских территорий, другие социально-полезные работы.

"Такой вид наказания наиболее эффективно мотивирует потенциальных нарушителей к контролю за своим поведением", - уверен Марат Ахметжанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986015-poydut-podmetat-ulitsy-nakazanie-semeynym-deboshiram-hotyat-uzhestochit-v-kazahstane/