Компетенции омбудсмена хотят усилить в Казахстане

Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр юстиции Алма Муканова заявила в мажилисе о планах по пересмотру компетенции уполномоченного по правам человека в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующие нормы заложены в проекте Конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".

Как отметила Алма Муканова, проект закона разработан для реализации внесенных изменений в Конституцию Республики Казахстан в части закрепления конституционного статуса уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.

"Нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи деятельности уполномоченного по правам человека, гарантии независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий каким-либо иным государственным органам и должностным лицам.

Отныне правовое положение и организация деятельности уполномоченного определяются конституционным законом. Проект конституционного закона об уполномоченном разработан на базе действующих положений с точечными дополнениями и пересмотром структуры закона.

Новые положения можно разделить на две группы: первое – это усиление компетенции уполномоченного, а второе – повышение эффективности организации его деятельности", – заявила вице-министр юстиции.

Так, в части усиления компетенции уполномоченного предлагается предоставить ему право присутствовать на любых, как открытых, так и закрытых, совместных и раздельных заседаниях палат парламента Республики Казахстан и быть выслушанным.

Законопроектом также предусмотрено право уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

Предлагается также предоставить уполномоченному право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению.

Кроме того, документом закрепляется право омбудсмена по беспрепятственному посещению организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы.

"В части повышения эффективности организации деятельности уполномоченного законопроектом предлагается ввести должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также уточнить, что Национальный центр не только осуществляет информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности уполномоченного, но и оказывает содействие в реализации уполномоченным своих полномочий.

Это были основные новшества проекта конституционного закона", – резюмировала Алма Муканова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985872-kompetentsii-ombudsmena-hotyat-usilit-v-kazahstane/