Главе департамента фармконтроля объявили выговор в Шымкенте

Сейтжамал Пакеев. Фото: gov.kz

Руководителю Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Шымкенту объявили выговор. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, 1 августа по представлению борцов с коррупцией приказом председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей уволен заместитель руководителя департамента по Шымкенту Дулат Турманов.

"3 августа руководитель департамента Сейтжамал Пакеев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора за отсутствие ведомственного контроля", - отметили в Антикоре.

Здесь напомнили, что 14 июля приговором суда замглавы департамента фармконтроля Дулат Турманов был признан виновным в системном взяточничестве от ряда лиц в общей сумме 60 тысяч тенге за выдачу сертификата специалиста для допуска к клинической практике.

Ему назначили штраф в размере 20 млн тенге и пожизненно запретили занимать определенные должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1984649-glave-departamenta-farmkontrolya-obyavili-vygovor-v-shymkente/