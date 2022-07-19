Чиновников из сферы здравоохранения осудили за взятки в Шымкенте

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В Шымкенте вынесли приговор чиновникам из сферы здравоохранения, а также руководителю и представителям медцентров. Подробности уголовного дела озвучил городской департамент Агентства РК по противодействию коррупции на своем официальном сайте.

По информации ведомства, заместитель руководителя Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Туркестанской области Ерлан Курбанходжаев был признан виновным в получении взятки и приговорен к штрафу в размере 27 млн тенге.

Заместитель руководителя Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Шымкенту Дулат Турманов, глава ТОО "KAUSAR KLINIKASY" Адахамов, представители ТОО "Низам Ата" Ахмадалиев и Нышанбаев этим же приговором осуждены к штрафам на сумму от 2 до 20 млн тенге.

В Антикоррупционной службе по Шымкенту отметили, что Ерлана Курбанходжаева обвиняли в получении 800 тыс. тенге при посредничестве Адахамова и Нышанбаева от медцентров "Низам Ата" и "KAUSAR KLINIKASY" за выдачу лицензии на медицинскую деятельность.

Дулат Турманов был признан виновным в системном взяточничестве при посредничестве Нышанбаева от ряда лиц в общей сумме 60 тыс. тенге за выдачу сертификата специалиста для допуска к клинической практике.

Осужденные пожизненно лишены права занимать определенные должности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979086-chinovnikov-iz-sfery-zdravoohraneniya-osudili-za-vzyatki-v-shymkente/