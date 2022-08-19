Градостроительный совет создадут в Алматы: Досаев подписал постановление

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы создадут градостроительный совет, который будет консультировать чиновников в ходе обсуждения и принятия решений по архитектурным проектам, реализуемым в южной столице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

30 июня Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон РК "Об особом статусе города Алматы". В числе этих правок находится положение по созданию Градостроительного совета. Данные изменения вводятся в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть с 1 сентября 2022 года.

1 августа акиму Алматы Ерболату Досаеву был внесен проект документов по созданию градостроительного совета, тогда же были начаты процедуры по разработке постановления, положения и утверждению его состава.

Сегодня, 19 августа, постановление о создании Градостроительного совета Алматы было подписано акимом города. С его текстом можно ознакомиться на официальном сайте акимата.

Его задача – повысить эффективность принятия решений при реализации градостроительной политики и обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие города.

Документом закреплен состав совета, а также функции, полномочия, структура и порядок работы.

Как подчеркнули в ведомстве, Градостроительный совет города Алматы станет консультативно-совещательным органом для открытого обсуждения и принятия решений по предлагаемым к реализации градостроительным и архитектурным проектам.

Основными функциями совета являются:

содействие местным исполнительным органам в реализации государственной политики при принятии решений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Алматы;

в реализации государственной политики при принятии решений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Алматы; рассмотрение и выработка рекомендаций по эскизным и рабочим проектам жилых, общественных, коммунально-производственных и промышленных комплексов, проектов преобразования общественных территорий, парков, скверов, садов, бульваров, специальных зон, отдельным зданиям различного назначения, сетям и сооружениям инженерной и транспортной инфраструктуры, объектам искусства, памятникам истории, культуры архитектуры;

по эскизным и рабочим проектам жилых, общественных, коммунально-производственных и промышленных комплексов, проектов преобразования общественных территорий, парков, скверов, садов, бульваров, специальных зон, отдельным зданиям различного назначения, сетям и сооружениям инженерной и транспортной инфраструктуры, объектам искусства, памятникам истории, культуры архитектуры; рассмотрение градостроительных и общестроительных проектов выше проспекта Аль-Фараби;

рассмотрение проектов по строительству, реконструкции и ремонту объектов культурного назначения;

рассмотрение проектов реновации жилищного фонда.

"Членами градостроительного совета стали эксперты в сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики, транспорта, инклюзии, экологии, креативной экономики, социологии, экономики и др.

При этом в заседаниях совета также могут принимать участие иные приглашенные эксперты в зависимости от специфики рассматриваемых вопросов", – говорится в сообщении пресс-службы акимата.

В состав совета вошли:

заместитель акима города Алматы, курирующий вопросы архитектуры, градостроительства, строительства;

директор Товарищества с ограниченной ответственностью научно-исследовательской институт "Алматыгенплан";

Нысанбаева Любовь Владимировна – эксперт – архитектор-градостроитель;

Акбай Айдын Серикович – эксперт – архитектор;

Есжанова Асель Бекбергеновна – эксперт-архитектор;

Рикардо Андреа Марини – эксперт – архитектор-урбанист;

Байжанова Жаннат – эксперт – архитектор-урбанист;

Турекулова Наталья Викторовна – эксперт – архитектор-историк;

Барабанов Роман Александрович – эксперт – транспортник;

Шибутов Марат Максумович – эксперт – социолог;

Алаев Вениамин Юрьевич – эксперт по вопросам инклюзивной среды;

Мурунов Святослав Александрович – эксперт – экономист;

Ситпаева Гульнара Токбергеновна – эксперт по озеленению;

Камитов Нурлан Дуйсенбаевич – эксперт – архитектор;

Шокпаров Ералы Мейрамбекович – эксперт – конструктор;

Сауранбаев Ералы Болатович – член союза строительной отрасли;

Ералиев Токтар Ералиевич – эксперт – архитектор;

Залогина Тамара Борисовна – эксперт – экономист-градостроитель;

Калдыбаева Гульзада Альхановна – эксперт – ландшафтный архитектор;

Жаксыбай Аяжан – эксперт по креативной экономике;

Сариева Гульшат Бауыржановна – эксперт по недвижимости;

Байгабулова Гульмира Масабаевна – эксперт по городскому пространству;

Ивженко Алексей Викторович – эксперт – архитектор;

Байматова Насиба Хикматуллаевна – эксперт – эколог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1984016-gradostroitelnyy-sovet-sozdadut-v-almaty-dosaev-podpisal-postanovlenie/