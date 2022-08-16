Токаев дал ряд поручений главе Счетного комитета

Наталья Годунова на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об основных итогах работы высшего органа аудита за первое полугодие текущего года, а также о ходе исполнения отдельных поручений главы государства.

Согласно представленной президенту информации, всего за отчетный период было проведено 14 аудиторских мероприятий на 77 объектах с охватом более 1,3 трлн тенге бюджетных средств.

Кроме того, Наталья Годунова проинформировала Касым-Жомарта Токаева о выработанных подходах по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.

В завершение глава государства дал председателю Счетного комитета ряд поручений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1983447-tokaev-dal-ryad-porucheniy-glave-schetnogo-komiteta/