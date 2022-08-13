Новую премию в области культуры учредили в Казахстане

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Министр культуры и спорта Даурен Абаев в ходе встречи с населением города Актобе объявил, что в Казахстане появится новая премия в области культуры. Об этом сообщается на официальном сайте подконтрольного ему министерства.

Сообщил новость Абаев в рамках своей рабочей поездки по регионам.

Накануне же министр встретился с жителями Актобе. В ходе встречи он сообщил о повышении зарплаты преподавателям, что готовят будущих специалистов в области культуры и искусства, а также обсудил с местными аниматорами перспективы киноиндустрии.

Еще одной новостью стало учреждение Национальной премии UMAI, которая, как подчеркнули в министерстве, направлена на поддержку творческих достижений деятелей культуры.

Общий призовой фонд премии составит 54 млн тенге.

Присуждается премия по 4 направлениям:

театральное искусство;

музыкальное искусство;

хореографическое искусство;

изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Всего в премии 19 номинаций.

По 10 млн тенге получат победители в номинациях "Лучший музыкально-драматический спектакль" и "Лучший балетный спектакль".

Победители в остальных номинациях могут получить по 2 млн тенге.

"Министр отметил, что в самое ближайшее время будет представлена более подробная информация", – добавили в Министерстве культуры и спорта РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1983046-novuyu-premiyu-v-oblasti-kultury-uchredili-v-kazahstane/