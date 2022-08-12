В Минобороны предупредили о переброске военной техники в две области

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Казахстанцев предупредили о том, что в скором времени произойдет переброска военной техники в два региона для проведения лагерных сборов артиллеристов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, лагерные сборы артиллеристов сухопутных войск ВС РК пройдут в Мангистауской области в рамках плана боевой подготовки.

"Для выполнения учебно-боевых задач к месту проведения сборов производится транспортировка военной техники железнодорожным транспортом от станции "Актобе" до станции "Мангистау", – пояснили в министерстве.

По данным Минобороны, переброска военной техники будет осуществляться в понедельник, 15 августа.

Кроме того, еще несколько колонн военной техники выдвинутся из мест дислокации в воинских частях в Алматы, Шымкенте, Кунаеве, Таразе, Талдыкоргане, Сарыозеке, а также в селе Кулан.

Они направятся в район проведения занятий по боевой подготовке на полигон "Матыбулак" в поселке Гвардейский Жамбылской области.

"Маршруты и время передвижения колонн военной техники согласованы с местными исполнительными органами", – подчеркнули в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982987-v-minoborony-predupredili-o-perebroske-voennoy-tehniki-v-dve-oblasti/