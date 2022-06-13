Отменить мораторий на земельные проверки предлагают в Казахстане

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Мораторий на земельные проверки хотят отменить в Казахстане. Мера предложена Комитетом по управлению земельными ресурсами Минсельхоза. Проект документа опубликован на официальном портале "Открытые НПА".

Принятие поправки в указ даст возможность проводить земельные проверки.

Обсуждаемый проект документа, по мнению ведомства, позволит быстрее и эффективнее решать проблемы неиспользования либо нерационального использования сельскохозяйственных земель.

В указ предлагается внести дополнение в виде 14-го пункта, в котором говорится о проверках и профилактическом контроле над соблюдением земельного законодательства РК.

В пояснительной записке отмечается, что 26 июля минувшего года Минсельхоз утвердил рекомендации по определению понятия "массовой угрозы" для возможности проведения проверок по вопросам неиспользования либо нерационального использования сельскохозяйственных земель в период действия моратория.

"Однако при проведении проверок на местах поднимается вопрос их законности на момент действия запрета, что становится сдерживающим фактором при рассмотрении в судебном порядке", - указано в пояснении.

Обсуждение проекта продлится до 24 июня.

С полной версией проекта указа можно ознакомиться по данной ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973822-otmenit-moratoriy-na-zemelnye-proverki-predlagayut-v-kazahstane/